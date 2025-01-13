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佔地70公頃優勢！輝達台灣總部落腳台化彰化廠區？台化這樣回應

2025/01/13 17:46

台化彰化廠區，位在彰化市中山路旁，佔地廣達70公頃。被納入彰化市東區擴大都市計畫區內，但計畫案喊了多年，迄今仍只是紙上作業。（記者張聰秋攝）台化彰化廠區，位在彰化市中山路旁，佔地廣達70公頃。被納入彰化市東區擴大都市計畫區內，但計畫案喊了多年，迄今仍只是紙上作業。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部選址話題延燒，地點傳聞四起，繼亞洲大學校長蔡進發昨（12日）天建議彰化市台化廠區是最佳地點後，彰化市長林世賢今也力挺該提議，他認為這是理想選址。不過，地主台化公司對此不予置評，台化公司保持沉默。

蔡進發指出，中台灣在技術、人才及地理位置上具備優勢，是全球AI產業理想據點。他認為，佔地70公頃的台化廠舊址，轉型為亞洲AI智慧園區的潛力巨大，亞大也可提供相關人才支援，促進AI產業發展。

然而，台化廠區為私人土地，目前部分區域仍由台塑集團使用，未來是否能列入輝達評估地點，仍取決於地主意願，變數不小。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，台化廠區為丁種建地，土地產權單純，且已納入彰化市東區擴大都市計畫範圍。只不過，土地的未來用途仍需依台化意願，若進行開發，依法需提供約3成土地回饋作為公園、道路、水溝等公共設施使用，台化廠區的未來規劃影響彰東地區發展，縣府尊重台化的意願，台化與輝達未來如有合作機會，縣府樂觀其成。

對於亞大的提議，林世賢今被媒體問及此事，他說，台化廠區擁有70公頃完整土地，加上便捷交通與綠能供應等條件，是輝達設置台灣總部的絕佳選擇。他提到，台化廠區鄰近國道1號、國道3號及中彰快速道路，未來還將有台鐵與台中捷運綠線共構車站。此外，彰化是台灣最大綠能供應地，谷歌台灣資料中心也在彰化，再加上中部氣候穩定、少颱風淹水，中部並有20多所學術機構更提供人才保障。

林世賢強調，台化彰化廠停產後，正是轉型良機，不僅對台化有利，更能帶動彰化產業發展。他認為，若輝達選址台化廠區，不僅能為彰東地區注入新動能，也有助於推進彰化東區都市計畫進度。

台化彰化廠區土地面積大，現況除了台化公司運作外，仍有集團企業進駐使用中。（記者張聰秋攝）台化彰化廠區土地面積大，現況除了台化公司運作外，仍有集團企業進駐使用中。（記者張聰秋攝）

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