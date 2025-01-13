泰金寶攜手台達電、所羅門 強化AI機器人能量

泰金寶-DR總經理鄒孔訓今天表示，公司今年除了本業成績進步，也將致力於孵化集團2隻小金雞。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕泰金寶-DR（9105）總經理鄒孔訓今天表示，公司今年除了本業成績進步，也將致力於孵化集團2隻小金雞，其中，子公司泰金寶自動化除了結合台達電（2308）旗下泰達電的機械手臂，也攜手所羅門（2359）AI技術強化機器人能量，初步估計，泰金寶這一波成長高峰期會持續到2026年。

鄒孔訓說，泰金寶在2024是轉骨年，不斷累積利基型的產品組合，同時投入大量協作型機器人降低勞力成本，並運用AI技術管理製程與設備，且透過自動化流程管理軟體強化作業，相關策略與執行皆相當到位，催生出旗下首座完全無人化的製造工廠。此外，泰金寶近年在存貨管理、資訊運用、採購與財務紀律方面，都讓資金成本大量降低，讓全方位的改革獲得成效。

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鄒孔訓指出，2025年充滿挑戰與機會，但是命運是掌握在自己手裡，泰金寶絕對有機會在川普2.0時代中戰勝逆境，目前泰國馬哈差廠區已增加1座固態硬碟工廠，碧武里新的第3號廠區本季底也將進入生產行列，都對今年營收、獲利會有相當程度的貢獻，在AI領航、卓越智造的方針下，人工智慧技術結合數位化會是促進公司邁步的驅動力。

鄒孔訓提到，泰金寶投資的精密塑膠射出、自動化子公司，目前都在接受母集團的資源挹注，過去兩者都是內部為了降低生產成本所做的策略性投資，尤其是塑膠射出方面，但在協作型機器人導入、數位化管理之下，已經有能力向外接單、供應機殼；自動化子公司方面，預計結合泰達電、所羅門的協作型機器人與AI技術，滿足強勁的市場需求，泰金寶旗下工廠也會在2026年達到1萬台機械手臂的規模。

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