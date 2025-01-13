中國2成GDP成長依賴出口 川普高關稅將打到痛點

中國經濟更加依賴出口，致使川普的高關稅將打到痛點。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國海關總署13日公佈，2024中國出口年增5.9%至3.6兆美元，亦即若中國經濟成長年增5%，出口將貢獻5分之1。這是除2021年，全球消費者在疫情封鎖期間瘋狂搶購中國產品外，為2006年以來，出口佔中國經濟成長的最大比重，同時反映，川普的關稅政策將打到北京痛點。

華爾街日報報導，根據中國官方數據，2024中國出口較進口高出9920億美元，創歷史新高，不僅顯示中國的出口強勁，也反映中國對全球其他國家的商品與服務需求低迷。

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報導說，川普在競選期間承諾，將提高中國進口商品關稅至60%，以減少美國長期的貿易逆差。與5年前川普首次對中國加徵關稅相較，中國企業目前因應關稅上漲的處境更糟，中國疲軟的內需已使製成品價格連續兩年下跌，企業利潤遭到擠壓，許多企業陷入虧損。

有經濟學家預測，美國60%的關稅將嚴重拖累中國的經濟成長，在加徵關稅後第1年，中國國內生產總值（GDP）將減少0.5%至2.5%。

中國政府期望，也許在控制性的讓人民幣貶值之下，向其他市場出售更多商品，以抵銷川普高關稅帶來的痛苦。然而對中國而言，此舉的重大風險在於與美國的對決可能演變成與其他國家更廣泛的貿易衝突。

隨著中國國家主席習近平大舉投資製造業，歐盟、巴西和印度等國家對中國廉價商品的湧入已感不滿，如果中國試圖透過將出口從美國轉移至其他國家，以因應美國加徵關稅，這些國家可能會加大抵制力道。

經濟學家認為，更大範圍的貿易戰將使北京更難依賴出口，作為其成長引擎，而使官員面臨提振國內支出的更大壓力，或者接受遠低於5%的經濟增速。

儘管有過度投資與價格暴跌的疑慮，但沒有跡象顯示習近平將放棄其以製造業為主要成長引擎的政策。然而對一些經濟學家而言，更為長期的問題是，全球經濟能否支撐中國該願景。

穆迪分析高級經濟學家安格里克（Stefan Angrick）表示，世界其他國家根本無法消化中國生產的所有東西。

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