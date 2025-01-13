東陽去年稅前每股賺9.16元 台南科工廠今動土擴廠

汽車零組件廠東陽受惠於旺季效應訂單強勁，2024年全年自結合併稅前淨利為55.3億元，年增45%，稅前每股盈餘9.16元，再創史上最賺紀錄。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319） 受惠於旺季效應訂單強勁，自結12月合併稅前淨利5.3億元，年增72%；累計2024年全年自結合併稅前淨利為55.3億元，年增45%，稅前每股盈餘9.16元，再創史上最賺紀錄。

東陽AM（售後服務）事業群執行副總吳介中表示，因應近年來汽車零件售後維修市場（AM）需求熱絡，擴廠是當務之急，今天上午舉行台南科技工業區新廠動土典禮，預計第3季完工，將可緩解本廠的空間利用，增加物流週轉、提升產能及產品庫存所需。

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吳介中並看好AM長期發展，也已擘劃好擴廠藍圖，緊接著今年3月再展開台南七股科技工業區約1.5萬地坪的擴廠計劃，以及2026年底新市產業園區約5.5萬地坪的動土興建，以滿足未來3-5年成長需求。東陽表示，擴廠佈局蓄勢待發，加上本廠持續整理整頓，雙重助攻下，奠定成長的基本功，再創AM事業新高峰。

東陽在AM深耕超過50年，主要生產塑膠（保險桿、前欄）、鈑金（引擎蓋、葉子板）、風扇馬達、主動式進氣柵欄（AGS）等，擁有全球各大車系完整產品線，品項齊全超過5萬種產品規格，通過CAPA認證數為同業之冠，滿足客戶成單成櫃一次購足。

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