金融定時炸彈恐爆炸 英媒曝俄羅斯戰時經濟是紙牌屋

英媒指，俄羅斯戰時經濟的金融基礎越來越像一座紙牌屋，因此絕不能讓普廷獲得外部資金，化解危機。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕普廷試圖給烏克蘭西方盟友留下俄羅斯戰時經濟具有韌性的印象，導致部分人士質疑制裁的有效性，其實這只是認知戰。英媒直指，俄羅斯戰時經濟的金融基礎越來越像一座紙牌屋，因此絕不能讓普廷獲得外部資金，化解危機。只有這樣，普廷才能在攻擊烏克蘭和掌控國內權力之間做出選擇。

《金融時報》報導，俄羅斯國防巨頭-俄羅斯技術集團（Rostec）執行長切梅佐夫（Sergei Chemezov）及央行總長納比烏林娜（Elvira Nabiullina），都對俄羅斯戰時經濟表達擔憂。

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這2人比許多西方人更了解，西方國家是被顯示穩定增長、低失業率和工資上漲的數字迷惑，因為任何處於充分動員的經濟體，都可以產生這樣的結果，真正的考驗是如何將已使用的資源，從先前的用途轉移到戰爭的需要。

政府可以透過三種方法來實現這一目標：借貸、通貨膨脹和徵用。它必須選擇最有效、最無痛的組合。普廷對西方所展現的自負是，他可以在不危及金融穩定或犧牲重大物資的情況下，為這場戰爭提供資金，「這是一種幻想」。如果切梅佐夫和納比烏林娜的挫敗感蔓延到公眾視野中，那就意味著這種幻想正在浮現。

俄羅斯分析師甘迺迪（Craig Kennedy）新報告指出，俄企債務巨大增長，自 2022 年以來已飆升 71%。另外，俄羅斯正在大規模印鈔，並藉由其他方式讓其不會出現在公共資產負債表上。甘迺迪估計，這總額約為俄羅斯 2023 年GDP的 20%，與全面戰爭的累積預算撥款相當。除此，俄羅斯的財政困窘，通膨也逐漸失控。

鑑於俄羅斯人經歷過存款突然變得一文不值的情況，對重蹈覆轍的擔憂很容易引發擠兌潮，不僅會破壞銀行的合法性，還會破壞政府的合法性。

簡而言之，時間並沒有站在普廷這一邊，他正坐在自己製造的金融定時炸彈上。對烏克蘭的盟友來說，當前的關鍵是要阻止普廷獲得更多外部資金，化解危機。只有這樣，普廷才能在攻擊烏克蘭和掌控國內權力之間做出選擇。

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