台股重挫 許勝雄信心喊話：AI不會泡沫化

許勝雄表示，台灣要更加關注整體社會發展與產業韌性程度，這兩個因素可看出公司的價值是否能合理反映在股市當中。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統當選人川普即將於本月20日上任，引發市場緊張情緒，台股今日大跌523.53點，終場收在22488.33點。對此，金仁寶集團總裁、金寶（2312）董事長許勝雄今天表示，資本市場反映可以經濟走勢，但是對消息面的敏感程度較產業更高，變化速度也更快，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已將AI變成全球運動，不但不會泡沫化，還將延續未來20年。

許勝雄表示，川普即將「登基」讓資本市場在短時間內出現變化，產業會加以關心與了解，但策略實施與運作也不會因為股價發生改變，各股市本來就有人看好、有人看壞，台灣要更加關注點是整體社會發展與產業的韌性程度，這兩個因素可大致看出公司的價值是否能合理反映在股市當中。

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許勝雄回憶，友人曾經詢及「AI會不會像過去網路泡沫化」，其實2000年是金融體系發生泡沫化現象，網際網路則持續演進成後來的3G、4G、5G技術。同理可證，AI也具有其無遠弗屆的延伸性，尤其是黃仁勳已將它推動成全人類的運動，讓每個國家在制定政策、企業思考營運時，都會把AI納入考量，往後的產品沒有AI就沒辦法獲得認同。

許勝雄說，人們在AI時代裡，不需要太花時間思索其所帶來的應用效益，反而更關心它會不會影響、傷害人類，包括廣為人知的資安、虛假資訊等問題，台灣有很好的人才、環境，也比其他國家有相對更高的意願全力發展，更重要的是「有能力提供」、扮演「價值供應者」，因此AI政府、企業都不能忽視，「要怎麼樣讓這個運動往有意義的方向走」。

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