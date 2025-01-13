應對川普貿易戰 85％企業將進行供應鏈大變革

根據一份國際企業聯合調查顯示，超過8成的企業已計畫對供應鏈進行重大變革。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普當選美國總統後，人們對貿易戰的擔憂加劇，促使跨國公司爭先恐後提高供應鏈的彈性和透明度。根據一份國際企業聯合調查顯示，超過8成的企業已計畫對供應鏈進行重大變革，是今年的巨大挑戰之一。

英國金融時報13日報導，世界大型企業聯合會（The Conference Board ）去年年底對1700名大公司高管進行調查，其中85%的人表示，他們計劃對供應鏈進行重大變革，較去年上升15個百分點，明顯高於新冠肺炎疫情大流行後的比例。

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調查發現，東南亞高階主管最關注供應鏈，90%的高階主管計畫將做出改變。

世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson） 說：「很多高階主管，尤其是首席執行長，都專注於改變他們的供應鏈；供應鏈又回到議程的首要位置」。

在報告中，45%的全球執行長將貿易戰加劇視為2025年主要的地緣政治衝突風險，這一比例是去年19%的兩倍；47%的高管提到貿易戰是他們最擔心的問題。

34%的執行長提到，最常見的供應鏈改進計劃是加強使用人工智慧來提高績效和追蹤，其次是供應商多元化。

美國政策制定者也正深入研究供應鏈的風險。聯邦儲備銀行的研究人員1月份在一篇論文中寫道，供應鏈已成為貿易衝擊的中心傳播者，並警告可能會提高供應鏈成本和價格。

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