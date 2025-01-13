晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

應對川普貿易戰 85％企業將進行供應鏈大變革

2025/01/13 16:30

根據一份國際企業聯合調查顯示，超過8成的企業已計畫對供應鏈進行重大變革。（法新社）根據一份國際企業聯合調查顯示，超過8成的企業已計畫對供應鏈進行重大變革。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普當選美國總統後，人們對貿易戰的擔憂加劇，促使跨國公司爭先恐後提高供應鏈的彈性和透明度。根據一份國際企業聯合調查顯示，超過8成的企業已計畫對供應鏈進行重大變革，是今年的巨大挑戰之一。

英國金融時報13日報導，世界大型企業聯合會（The Conference Board ）去年年底對1700名大公司高管進行調查，其中85%的人表示，他們計劃對供應鏈進行重大變革，較去年上升15個百分點，明顯高於新冠肺炎疫情大流行後的比例。

調查發現，東南亞高階主管最關注供應鏈，90%的高階主管計畫將做出改變。

世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森（Dana Peterson） 說：「很多高階主管，尤其是首席執行長，都專注於改變他們的供應鏈；供應鏈又回到議程的首要位置」。

在報告中，45%的全球執行長將貿易戰加劇視為2025年主要的地緣政治衝突風險，這一比例是去年19%的兩倍；47%的高管提到貿易戰是他們最擔心的問題。

34%的執行長提到，最常見的供應鏈改進計劃是加強使用人工智慧來提高績效和追蹤，其次是供應商多元化。

美國政策制定者也正深入研究供應鏈的風險。聯邦儲備銀行的研究人員1月份在一篇論文中寫道，供應鏈已成為貿易衝擊的中心傳播者，並警告可能會提高供應鏈成本和價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財