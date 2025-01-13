森崴去年營收創新高 富威電力1/15掛牌上市

森崴與富威電力去年營收同創新高，富威電力1月15日掛牌。圖為富威電力董事長胡惠森（右）與總經理郝遐鵬（左）。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於年底工程進度認列及綠電交易持續成長，森崴能源（6806）及子公司富威電力（6994）去年全年營收雙雙創下歷史新高紀錄，其中富威電力12月單月營收衝上3.44億元，年增幅度高達253.88%，全年營收創18.87億元的新高，為富威電力1月15日掛牌上市開出好彩頭。

受惠於綠電交易持續成長，加上年底工程進度認列，富威電力去年12月營收高達3.44億元、年成長高達253.88%，累計1-12月營收達18.87億元、年增114.41%，寫下歷史新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

森崴能源也指出，更受惠於台電二期離岸風電工程進度加速認列，及各子公司業績成長，去年全年營收達到196.29億元、年增74.49%，全年營收再寫新高。展望2025年，隨著台電二期離岸工程款項認列進入完工高峰期，2025年全年營收可望進一步挑戰歷史高峰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法