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CES直擊》台廠攻AI、車用海外訂單 今年展覽感受更務實

2025/01/13 16:04

鈺創董事長盧超群率隊參加CES展。（記者徐子苓攝）鈺創董事長盧超群率隊參加CES展。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯報導〕CES展上週落幕，IC設計廠鈺創集團、廣達集團旗下的GPS廠鼎天，分別赴美展示邊緣AI、車用的解決方案，業者均表示，參展有助於拓展海外訂單，也感受到今年展覽氛圍更加務實、落地。

此外，台廠所羅門、聯發科和友達也都參展CES，分別展出AI機器人創新技術、AI語音解決方案和智慧座艙，不論是人工智慧或智慧移動領域，都能在CES看到台廠的身影。

鈺創集團在CES展出AI隱私智能體 （AI privacy Agent，ApA） ，其中「智慧醫療ApA」已導入台大醫院竹北分院區，能在不侵犯病患隱私的情況下，進行精確的身份辨識，協助醫療機構有效管理病患與醫護人員的進出，另也展出最新的無人載具導航YX9670解決方案，這些產品為電子設備注入了類似大腦思考、視覺感知、神經傳導及隱私保護等AI功能。

鈺創董事長盧超群在CES現場受訪時表示，展覽期間已經和客戶談妥訂單，「今年是收穫很大的一年」，CES對於拓展訂單很有幫助，在攤位表現出興趣的客戶來自各行各業，因為現在百工百業都需要用到AI，其中電機電子為大宗，但農業、美妝等產業也有。

談到今年CES與往年的差異，盧超群認為，往年CES常常展出一些概念和技術，業者看完概念後彼此有聯繫，而到了台灣的Computex時買家就來了，但今年看到各家概念真的落地，就像今年CES主題「Dive In（潛入）」一樣，甚至帶來訂單、買家比例上升，不再談概念而已，而是更務實地想買產品、形成夥伴關係。

鼎天總經理陳俊彥觀察，今年CES車廠展出比較務實。（記者徐子苓攝）鼎天總經理陳俊彥觀察，今年CES車廠展出比較務實。（記者徐子苓攝）

鼎天此次展出汽車雷達、商用車整體解決方案等，總經理陳俊彥在CES現場受訪時說，前來攤位的民眾大致分為4類，第一是車廠，包含其他參展商例如TOYOTA、Suzuki等，他們對鼎天的環車雷達滿有印象，第二是車廠的一階供應商，尋找關於ADAS（先進駕駛輔助系統）的產品。

第三是做系統整合的廠商，由於鼎天的產品應用在特殊車輛時，需要在當地有配合的廠商進行技術支援，前三類都是目標客群，參展對於開發國外新客戶很有幫助，而第四類則是單純看展的終端使用者。

陳俊彥也認為，今年CES比較務實一點，前幾年自駕車風行時，CES很多廠商展出飛行車，今年各家車廠展出比較理性、務實，包含車用安全解決方案等，也有一些廠商展出自駕車，但都已經成熟到一定程度。

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