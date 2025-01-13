晶睿「安全地圖」永續活動前進花蓮 AI安防升級社區安全

晶睿第4屆「安全地圖永續活動」選在花蓮大陳新村舉行。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去年花蓮歷經強震與強颱，急需修繕家園，安控大廠晶睿（3454）今日表示，為協助振興當地經濟挺進花蓮，於近日舉辦第4屆「安全地圖永續活動」，此次選在別具歷史意義、居民逾400戶的花蓮大陳新村舉行，運用AI科技與安防技術強化當地社區安全。

晶睿總經理廖禎祺表示，晶睿致力成為社會上最值得信賴的安防品牌，希望用公司的專業來改善場域安全，打造獨特的社會責任道路，永續活動規模也持續放大。

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廖禎祺說，本次活動在花蓮大陳新村改善環境，不只當地超過1500位居民受益，也希望讓觀光客造訪時無安全上的顧慮。此外，透過同仁親自觀察及解決痛點，有助於日後產品設計，更貼近用戶實際需求。

晶睿表示，由於今年是浙江大陳義胞遷台滿75週年，當地積極推動觀光，但小鎮人口老化、居住環境日漸產生風險，晶睿同仁構思多元解決方案，逐一改善安全痛點，期盼結合智慧安防和地方創生，將這座全台人口數最多的大陳新村打造為觀光安全示範區。

晶睿的安防小隊也透過小羊社會創新工作室打造的虛實劇場，沉浸式體驗大陳歷史，從了解進而能打造貼近需求的安全解方。

晶睿發言人暨全球行銷處處長謝邦彥指出，晶睿以「關懷」作為核心價值發展永續，歷年安全地圖永續活動足跡遍布鄰里、教養院、小學，致力營造友善環境，擴大社會影響力。近期花蓮遭天災重創，留下各種安全隱患，觀光客銳減，我們期望運用安防專業，與居民協力提升當地安全，進一步促進花蓮觀光發展，展現雙贏成果。

小羊社會創新工作室創辦人趙孝嚴也表示，這是大陳新村首次與企業進行深度合作，晶睿安防小隊真正為社區居民著想。整個活動是我們共同創作的過程，大家一起腦力激盪，並提升了居民的安全意識，也期待社區未來的變化。

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