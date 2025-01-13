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台積電擴建高雄第4、5廠環評初審未過 將補正再審

2025/01/13 15:28

台積電高雄第4、5廠今環評初審會未過，將補正資料再審。（記者陳文嬋攝）台積電高雄第4、5廠今環評初審會未過，將補正資料再審。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今召開台積電擴建高雄第4、5廠環評初審會，環評委員針對台積電第1、2廠還未正式營運，要求納入整體園區疊加效應影響分析與評估，並期許台積電打造綠色工地，縮短交通黑暗期，經環評委員審議後認為尚有補正必要，請台積電補正資料後再提送專案小組審議；台積電將配合環評委員要求，進一步補充說明。

環保局今召開「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」環境影響說明書專案小組初審會議，台積電基於產業製程全球布局考量，緊迫持續推動建廠營運需求，提出高雄第3廠東側土地擴建第4、5廠，擴建開發面積42.89公頃，加計現有P3廠用地17.33公頃，合計總面積達60.22公頃，其中綠地（含滯洪池）19.67公頃達32.66%，推估年產值約2364億元，可創造約3千人就業人口，工期約2.5年。

環評初審會今由環評委員吳義林主持會議，台積電副總莊子壽等人與會，地方無人出席發言，不過台積電針對楠梓區及鄰近左營、仁武區民意調查千人，73.3%表達支持，僅10%不支持，認同增加地方就業機會34.4%、促進地方發展31.2%，憂心增加環境污染27.9%、影響道路交通及影響居住品質18.4%等；去年底辦理環評前公開說明會，地方提出維護廠區周邊交通安全，並確保設置滯洪容量充足避免周邊地區淹水。

台積電提出第3至5廠總用電量63萬kW，將依台電調配方案供電，平均日需水量64500CMD，廠區用水回收率達82%，工業用水100%使用再生水，由市府再生水供應，並推動淨零碳排，溫室氣體製程排放削減88%，並辦理溫室氣體增量抵換，每年抵換10%將抵換10年；能源間接排放採提升能源效率等，並推動零碳能源、碳中和天然氣，每年取得再生能源25％、2040年取得再生能源100%，2040年預估達成零碳排。

不過環評委員根據台積電三至五廠廢（污）水量約45000CMD，比對用水回收率達82%等數據兜不攏，並提問用電是否2040年全面使用再生能源？請台積電提出細項說明；台積電表示，綠電大部分向民間業者購買，2035年會有很大進展，有信心2040年達到100%使用再生能源目標，將提出用水質量平衡說明。

此外，環評委員認為台積電高雄第3廠去年6月中才通過環評，且第1、2廠還未正式營運，對於第3廠擴建第4、5廠規模與產能，要求納入第1、第2廠進行整體園區疊加效應影響做分析與評估，包括污染減量、節能規劃、周邊交通影響對策等，請台積電補正資料說明。

環評委員期許台積電打造綠色工地，引進創新與高科技運用，如微型感測器、即時公告監測數據等，施工與營運後交通衝擊、防制揚塵、土方暫存等，應以最大量影響進行分析與評估，並配合市府交通建設，縮短交通黑暗期，同時期許台積電能節約水電資源，釋出綠電額度供產業發展使用，成為台灣企業模範指標。

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