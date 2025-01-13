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CIP：3-1渢妙一期風場海事工程合約已完成 2027年併網

2025/01/13 15:28

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今宣布，3-1期渢妙一期風場準時在2027年併網。示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）哥本哈根基礎建設基金（CIP）今宣布，3-1期渢妙一期風場準時在2027年併網。示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕哥本哈根基礎建設基金（CIP）今宣布，區塊開發3-1期的渢妙一期風場已完成簽署3份關鍵海事工程合約，所有海工合約已全數完備，沒有展延一年的規劃，要準時在2027年併網。

CIP表示，渢妙一期風場與台船環海風電工程公司除已在2024年6月簽署水下基礎運輸及安裝合約外，亦在同年12月完成基樁及海上變電站運輸及安裝合約簽署，並由台灣自建的離岸風電工作船環海翡翠輪投入工程。

此外，渢妙一期也分別與比利時商楊德諾公司（Jan De Nul）以及荷蘭商凡諾德公司（Van Oord）合作，進行輸出海纜以及陣列海纜的鋪設。CIP表示，兩公司皆是國際海事工程大廠，其在國內外所累積的離岸風電工程實績，將協助渢妙一期施工推進。

CIP表示，3-1期渢妙一期獲配500MW，沒有展延一年的計畫，規劃要在2027年如期併網，買電客戶包括聯電與中美晶；至於3-2期渢妙二期獲配600MW，目前仍在尋找買電客戶，也已與台灣智能綠電（台智能）接洽中，大環境是客戶在觀望電價，但幾乎可確定3-2期售電價格會高於3-1期。

渢妙一期計畫執行長Joris Hol指出，渢妙一期早在2022年備標階段便斥重金預先鎖定海工量能及船期，後續經採購團隊與供應商夥伴長期的來回協商，才有現今的成果。在船期奇貨可居的當下，渢妙一期的海工合約全數完備，為準時併網奠定基礎。

CIP區域總裁許乃文表示，渢妙一期展現供應鏈、銀行、綠電客戶及政府對CIP的信任，CIP自詡為台灣企業首選的大宗穩定綠電供應者。

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