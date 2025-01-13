長榮航空獲評全球最安全航空第7名 台灣唯一入榜

AirlineRatings.com選出2025年25家最佳航空公司，長榮航空是台灣唯一入榜的台灣航空公司。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際專業航空評鑑網站（AirlineRatings）週日（12日）公布2025年全球航空安全評比結果，紐西蘭航空（Air New Zealand）奪下排行榜冠軍，台灣長榮航空（EVA Air，股票代號2618）排名第7，勝過美國航空（American Airlines）、日本航空（JAL）等同業。

綜合媒體報導，2025年全球航空安全評比，由紐西蘭航空（Air New Zealand）奪冠，澳洲航空（Qantas）排名第二，國泰航空（Cathay Pacific Airways）、卡達航空（Qatar Airways）和阿聯酋航空（Emirates）並列第3。

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第4至第25名依序為維珍航空（Virgin Atlantic）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、全日本空輸（ANA）、長榮航空、大韓航空（Korean Air）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、TAP葡萄牙航空（TAP Portugal）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）、美國航空、北歐航空（SAS）、英國航空（British Airways）、伊比利亞航空（Iberia）、芬蘭航空（Finnair）、漢莎航空/瑞士航空集團（Lufthansa/Swiss）、日本航空、加拿大航空（Air Canada）、達美航空（Delta Air Lines）、越南航空（Vietnam Airlines）、聯合航空（United Airlines）。

值得注意的是，此為長榮航空連續12年榮登全球前25大最安全航空公司的行列，也是全球前10大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。

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