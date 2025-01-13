台船旗下台船環海接CIP新案，2026年第1季動工。（台船提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船 （2208）轉投資之台船環海風電工程公司宣布，與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，預計於2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。至於接單金額，雙方不願透露。

這是繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，再度簽約，且都會使用台船公司建造之首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」。

請繼續往下閱讀...

台船指出，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島以及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP所開發之風場。

台船環海為台船公司以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立之離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船公司高雄廠建造，台船環海去年完成了300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續順利達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度。台船環海的海龍專案去年安裝37套，今年預計完成36套，專案共73套。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法