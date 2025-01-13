晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台船旗下台船環海接CIP新案 2026年第1季動工

2025/01/13 14:53

台船旗下台船環海接CIP新案，2026年第1季動工。（台船提供）台船旗下台船環海接CIP新案，2026年第1季動工。（台船提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台船 （2208）轉投資之台船環海風電工程公司宣布，與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，預計於2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。至於接單金額，雙方不願透露。

這是繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，再度簽約，且都會使用台船公司建造之首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」。

台船指出，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島以及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP所開發之風場。

台船環海為台船公司以及比利時商DEME Offshore所共同合資成立之離岸風電海事工程公司，所屬之「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資並由台船公司高雄廠建造，台船環海去年完成了300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續順利達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度。台船環海的海龍專案去年安裝37套，今年預計完成36套，專案共73套。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財