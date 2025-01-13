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輝達覓總部點出辦公室升級需求 建商拉高預售案推案比重

2025/01/13 14:33

上市建商興富發在南京復北推出的辦公室預售案「國家企業廣場TAIPEI ONE」，目前累積揭露24筆，每坪單價落在157.1萬至179.6萬元間。（記者徐義平攝）上市建商興富發在南京復北推出的辦公室預售案「國家企業廣場TAIPEI ONE」，目前累積揭露24筆，每坪單價落在157.1萬至179.6萬元間。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期輝達（NVIDIA）積極尋覓可設立台灣總部的地點，也點出科技業辦公室升級與擴廠的實質需求，更進一步帶動建商拉高辦公室推案比率，根據內政部實價網，目前北市多個辦公室預售案均已有實價揭露，且每坪單價創區域新高。

根據內政部實價網最新揭露，北市中山區目前有多個辦公室預售案銷售中，其中上市建商興富發在南京復北推出的辦公室預售案「國家企業廣場TAIPEI ONE」，目前累積揭露24筆，每坪單價落在157.1萬至179.6萬元間，而最高單價每坪近180萬元也寫下辦公室預售案最高單價。

房產業者指出，該預售案基地是興富發在2019年時，以每坪地價破1千萬元、約1119萬元的高價標得的大同集團已故創辦人林挺生昔日競選總部所在地。

此外，同樣屬於中山區的大直，在敬業二路也有一個辦公室預售案「忠泰世界廣場」，目前累積揭露9筆，每坪單價129萬至131.5萬元，也是創該區域新高。

北市兩辦公室預售案單價 創區域新高

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，因應產業擴張、產品升級需求，台灣雖然從南到北，辦公室新增供給如雨後春筍般冒出，但多為只租不賣，真正高規、可供企業設置總部的卻鳳毛麟角，因此很能吸引有需求的公司購置。

同樣地企業辦公室升級需求也延燒至中、南部，其中台中七期知名辦公室預售案「聯聚中維大廈」，邀請日籍建築大師隈研吾規劃設計，目前累積有46筆實價，每坪單價落在63.2萬至92萬元，也是台中少數單價觸及9字頭。

至於，高雄市也有建商規劃辦公室預售案，坐落鼓山區龍勝路上的「京城IFC」，目前已有106筆實價，每坪單價落在44.1萬至59.8萬元，甚至較部分住宅預售案單價還要高。

房市專家何世昌指出，北市先前辦公室現貨供給緊繃，預售需求情況明顯，也促成成交單價創高。不過，今年商辦完工量增，買賣價格往上空間可能遭壓縮。而高雄商辦創高價主要位於需求量增的北高雄，南高中古商辦供給量大，單價仍在1字頭至2字頭出頭。

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