延續使用環海翡翠輪 台船再獲合約

台船環海風電工程公司近日再簽訂水下基礎基樁，以及海上變電站運輸與安裝合約。（台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船公司今天下午發布訊息指出，轉投資的台船環海風電工程公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，近日再簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，延續使用台船公司建造的首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」，預計於2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。

台船表示，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP開發的風場。

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台船環海為台船公司與比利時商DEME Offshore共同合資成立的離岸風電海事工程公司，所屬「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資、台船高雄廠建造。去年完成300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度。

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