晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

延續使用環海翡翠輪 台船再獲合約

2025/01/13 14:39

台船環海風電工程公司近日再簽訂水下基礎基樁，以及海上變電站運輸與安裝合約。（台船提供）台船環海風電工程公司近日再簽訂水下基礎基樁，以及海上變電站運輸與安裝合約。（台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台船公司今天下午發布訊息指出，轉投資的台船環海風電工程公司，繼去年6月與哥本哈根基礎建設基金CIP簽訂「渢妙一期風場」水下基礎運輸與安裝合約，近日再簽訂水下基礎基樁以及海上變電站運輸與安裝合約，延續使用台船公司建造的首艘本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」，預計於2026年第一季開始施工，為該風場安裝33座套管式水下基礎、99支基樁及1座海上變電站。

台船表示，CIP渢妙一期風場為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，裝置容量為500MW，場址位於台中外海約35公里處，為台船環海自彰芳暨西島及中能離岸風場後，第三度承攬由哥本哈根基礎建設基金CIP開發的風場。

台船環海為台船公司與比利時商DEME Offshore共同合資成立的離岸風電海事工程公司，所屬「環海翡翠輪」由雙方股東共同投資、台船高雄廠建造。去年完成300MW中能離岸風場水下基礎運輸安裝，接續達成海龍2號離岸風場年度水下基礎及海上變電站運輸安裝進度。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財