討個好兆頭！一銀與財神廟助攻財運

，發財米及發財錢母限量送。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為增添年節喜氣，迎接2025年農曆春節，第一銀行特別準備「金蛇披彩．財米稻」發財米及有金山財神廟加持過的「小龍納福發財錢母」贈送客戶；民眾只要到一銀分行洽辦指定業務，就可以將發財米或錢母帶回家，數量有限送完為止。

1月13日至2月3日間，只要是一銀存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務（例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP）、完成行動支付綁定（例如：台灣Pay），且加入一銀Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務（例如：開立證券戶/申辦信用卡/e-First智能理財/百元奇基/黃金存摺/外匯/iLEO數位存款帳戶等），即可將「金蛇披彩．財米稻」發財米帶回家。

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一銀的發財米採用台灣在地台東關山好米，特製限量5萬份，結合華麗應景之蛇年生肖圖騰，並以花開富貴見財米意象設計盒形，象徵財源廣進、富貴滿盈。每份發財米都選定吉日放入金庫加持，再透過同仁祈願祝福，才送到客戶手中。

一銀也公開發財米的使用方式，一銀建議民眾將發財米帶回家後只要放在家中財位或辦公桌就能迎來好財運；另外也可把發財米放進米缸摻一摻，每天取出一點烹煮食用，就能金蛇披彩新春大吉，財米稻（到）來鴻運開。

另外，一銀「小龍納福發財錢母」特選吉日赴香火鼎盛的「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，民眾在期間前往一銀洽辦個人貸款可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福小龍年正財、偏財通通「納」進來。

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