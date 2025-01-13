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京城銀工會週五成立 行員憂成「御用工會」

2025/01/13 14:12

永豐金將以總價599億元併購京城銀，京城銀工會如火如荼的籌備中，預計本周五（17日）召開成立大會，20日選舉理監事（業者提供）永豐金將以總價599億元併購京城銀，京城銀工會如火如荼的籌備中，預計本周五（17日）召開成立大會，20日選舉理監事（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金將以總價599億元併購京城銀，為了與永豐金進行團體協商，京城銀工會如火如荼的籌備中，預計本周五（17日）召開成立大會，20日選舉理監事。但有基層行員控訴，京城銀由人事室員工出面籌組工會，擔憂將成「御用工會」，為了爭取工會主導權，總行、分行員工紛紛登記參選理監事，出現「參選爆炸」的盛況，33名登記參選者中，竟有3分之2為總行行員。

對此，京城銀坦言，工會籌組人員確實是3位總行部門員工，但強調3人的「任務」只是籌備成立大會，未來的理監事選舉才是重點，選出理監事後，這3位總行員工，自然就回歸一般會員身分。

至於在本周五成立大會之後，下周進行的理監事選舉，京城銀遭控以「總行大軍」爭搶理監事席次，導致參選爆炸。對此，京城銀僅證實，預計要選7名的理事席次共有25人登記參選、另有8人爭取2席的監事席次，33位登記參選者中，總行部室人員接近3分之2。

永豐金於2024年12月27日，宣布將併購京城銀行，已預訂今年3月3日召開股東臨時會，在此之前，必須與京城銀洽談團體協約，協商員工安置計畫。金融界人士指出，京城銀的員工福利遠低於金融業界，長年名列全國金融業工會聯合總會的「金薪酸」倒數第2名，現在要被合併了，員工自然會擔憂自身權益。

依據過去幾年的金融機構合併案，都由員工籌組工會與新舊雇主協商員工安置計劃，積極爭取離退與留任員工的權益，「工會是最後手段」。

不過，此次京城銀由「總行員工」出面籌組成員，甚至後勤單位積極競選理監事，讓一線分行員工擔心，屆時選出的理監事，是否兼顧所有京城銀員工的權益？

對此，京城銀表示，合併過程會有員工產生疑慮可以理解，因永豐金針對「員工安置計畫」的態度，要求須與工會協商，因此必須盡快成立工會，京城銀工會主要的協商對象是併購方（永豐金），因此，未來工會理事職責不輕。

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