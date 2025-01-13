名師解盤》黃文清：封關期間市場存變數 關注台積電法說會

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股明顯下挫，當然最主要的原因來自於，一方面我們之前所提到的CES展過後，市場有一些失望性的獲利回吐賣壓，同時在農曆年前，大家覺得變數比較多的情況之下，做一些獲利了結。

第二個的話，上週五美國非農就業數據非常亮眼的情況之下，大家對於未來美國降息的趨勢又開始轉為更保守，因此美股大跌，股債都全面下跌的情況之下，當然也衝擊到今天台股的一個走勢。

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不過在這禮拜四台積電的法說，市場仍舊給予期待，尤其我們看上週五美股重挫的情況之下，台積電ADR還是逆勢收紅，包括今天股價，仍舊維持一個相對抗跌的一個態勢。也就是說，接下來禮拜四的一個法說會，可能會是一個觀察重點，包括第一季的營收跟今年營收的展望，更重要的是在於資本支出這邊一個投入的金額，這些都是大家較為關注的一些焦點。

那因為整體台積電占台股市值高達38%，因此台積電的一個表現攸關整體台股的後市。整體來說的話，畢竟1月22號台股就封關了，在封關期間仍舊有一定程度的市場變數存在，因此適度的降低持股是可以參考的。

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