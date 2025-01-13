勞動部調查：身心障礙勞工月均薪3.1萬 僅較5年前增2000元

勞動部調查113年5月全臺15歲以上、領有身障礙手冊的116萬8000名身心障礙者的勞動狀況（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部調查113年5月全臺15歲以上、領有身障礙手冊的116萬8000名身心障礙者的勞動狀況，發現有23萬8000人就業、1萬8000人失業，勞動力參與率21.9%。這些就業的身心障礙者，22.5%從事製造業，每週經常性工時平均37.4小時，平均月薪3萬1000元，只比5年前多2000元。

為蒐集身心障礙者的勞動狀況、就業情形及就業服務與職業訓練需求等資料，動部在113年6月至7月辦理「身心障礙者勞動狀況調查」，共回收有效樣本1萬4173份。

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調查發現，不含植物人、現役軍人、監管及失蹤人口，113年5月臺灣地區15歲以上的身心障礙民間人口116萬8000人，其中有就業的23萬8000人中，從事的前5大行業，依序為製造業（22.5%）、批發及零售業（14.9%）、支援服務業（8.9％）、住宿及餐飲業（8.5％）及營建工程業（6.7％）。

從事的職業則以基層技術工及勞力工占26.8%最多，服務及銷售工作人員占 20.5%次之。其中近8成（79.1%）為受雇者，包含民間企業雇用69.4%及受政府僱用占 9.7%，另有15.6%為自營作業者。

調查身心障礙者的薪資發現，身心障礙有酬就業者每月主要工作收入平均3萬1000元，較108年5月僅增加2000元，明顯低於同期間的基本工資調幅。每月收入仍有45.9%未滿4萬元 ，僅有21.6%的月薪高於4萬元；且部分受限於體能狀況、於庇護工場工作的身障者，約32.5%低於當年度基本工資2萬7470元，有6成每週工時未滿30小時。

針對其中1萬8000人失業者的調查發現，有37%曾有工作機會，但有37%卻未就業，主要原因包括「工作時間或工作量超出負荷（17.9%）」、「工作地點太遠或交通困難費用過高（8.4%）」；但也有高達62.6%，因找不到專長技能、找不到時間或工作量合適的工作機會。

此次的調查與5年前（108年5月）相較，勞動力增加2萬2000人（+9.6%），就業者增加2萬3000人（+10.8%），失業者減少1000人（-4%），勞參率上升1.2個百分點，失業率下降1個百分點；非勞動力增加1萬7000人（+1.9%）。

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