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焦點股》亞光：多空激戰 股價高低振幅逾11％

2025/01/13 11:28

亞光董事長賴以仁正向看今年營運。（資料照）亞光董事長賴以仁正向看今年營運。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）董事長賴以仁日前釋出正向展望，不過隨即利多出盡、上週股價走軟，今日大盤重挫，亞光股價也跟著下殺，一度跌逾7%，不過近10時30分買盤湧入翻紅，高低震盪超過11%，近11時20分，亞光股價上漲1元或0.64%，暫報157.5元，成交量達到2.5萬張。

亞光2024年營運表現不俗，全年營收230.5億元，年增29%，創歷史新高。賴以仁表示，去年數位相機銷售大提升，今年需求持續，車載等新領域會維持成長，今年出貨數有望持續提升，整體營運正向看待。此外，他也看好Metalens前景。

上週五（10）雖然外資由賣轉買，不過上週5個營業日三大法人合計買超亞光近1.08萬張，其中外資賣超1.05萬張、投信賣超27張、自營商賣超249張；此外，亞光9日處置股出關後，連續2日當沖成交張數破萬，10日的當沖成交張數近1.7萬張、佔比61.8%，應留意後續股價波動。

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