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馬斯克提供免費星鏈網路和食物 援助洛杉磯山火受災者

2025/01/13 11:02

美國加州洛杉磯爆發大規模野火，迫使超過10萬名居民撤離，目前已釀24人死亡、近萬棟房屋燒毀。（法新社）美國加州洛杉磯爆發大規模野火，迫使超過10萬名居民撤離，目前已釀24人死亡、近萬棟房屋燒毀。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國加州洛杉磯爆發大規模野火，目前已釀24人死亡、近萬棟房屋燒毀，並讓在颶風級大風下奮戰的消防隊員不堪重負。為應對危機，科技大亨馬斯克（Elon Musk）宣布將提供免費星鏈（Starlink）衛星網路和食物，援助洛杉磯山火災受災者。

綜合媒體報導，馬斯克今（13日）稍早在社交平台X發文宣布，旗下特斯拉（Tesla）和SpaceX的工作人員正在驅車前往大洛杉磯/馬里布地區等條件惡劣的地區，提供受災者免費WiFi、飲料和零食。

同日，馬斯克也發文向那些期待未來幾天在加州交付電動皮卡Cyber​​truck的消費者致歉，稱目前他需要使用這些Cyber​​truck作為行動基地台，為洛杉磯沒有網路連線的地區的星鏈網路終端提供電力，但承諾一輛新Cyber​​truck將於本週末交付。

馬斯克發文一出，獲得大批網友讚賞，有網友表示，「你是人類的禮物，馬斯克。」、「感謝馬斯克為幫助社會所做的一切！我們的世界需要更多的正能量！」、「謝謝馬斯克，這對我們洛杉磯人來說意義重大。我們需要現在能得到的所有幫助。當我們的手機服務中斷時，這真的很可怕。」、「特斯拉和SpaceX再次展示了為什麼它們不僅僅是科技公司，它們還是全球範圍內的問題解決者。」等。

科技大亨馬斯克宣布免費提供星鏈（Starlink）衛星網路和食物，援助洛杉磯山火災受災者。（美聯社）科技大亨馬斯克宣布免費提供星鏈（Starlink）衛星網路和食物，援助洛杉磯山火災受災者。（美聯社）

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