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焦點股》三集瑞-KY：營收衰退 股價重挫

2025/01/13 10:14

客戶盤點去年12月營收衰退，三集瑞-KY董座看今年營運續創新高。（擷取自官網）客戶盤點去年12月營收衰退，三集瑞-KY董座看今年營運續創新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受客戶年底盤點之故，電感廠三集瑞-KY（6862）去年12月營收衰退，今日股價受大盤大跌影響重挫，截至9:57分為止，股價下跌12元、暫報151元、跌幅超過7%；不過，董事長林伙利日前指出，看好AI伺服器、AI PC、車用等產品動能持續向上，今年營運可望優於去年、續創新高。

三集瑞-KY去年全年營收22億元、年增37.98%，寫下歷史新高，其中高毛利的AI、車用、伺服器應用產品的出貨量與營收占比達三成，也創下新高紀錄，同時，三集瑞也積極擴產中，包括越南生產基地最快在今年底即可落成加入營運行列，全面佈局、多箭齊發，期帶動營運續攀高峰。

法人則預估，三集瑞-KY去年營收創新高，光是前三個月每股稅後盈餘（EPS）已達8.5元，全年EPS預計在10元以上，預計今年在AI營收比重拉升、平均單價 （ASP） 提升下，毛利率會再度提高，營收年成長可望超過15%，EPS上看13元以上。

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