產能過剩衝擊，中國汽車產業面臨生存戰。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在政府補貼、政策支持下，各大產業接連面臨產能過剩的問題，現在相關問題波及到汽車產業，促使全球最大的汽車市場進入洗牌階段。

《華爾街日報》報導，中國汽車流通協會乘用車市場資訊聯席分會最新數據顯示，2024年，中國乘用車總銷量成長5.5％，來到2290萬輛，但是需求仍遠低於汽車製造商的產量，使得車廠紛紛削價競爭，同時進軍海外市場。

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中國本土電動車品牌小鵬汽車執行長何小鵬在2024年12月31日的內部信件當中就指出，2025年至2027年開始，就是汽車產業的「淘汰賽」。信中也提到，2025年競爭將比以往任何一個時刻都還要更激烈。

最早受到衝擊的包括多家外資品牌，包括通用汽車（General Motors）、福斯汽車（Volkswagen）和豐田汽車（Toyota）等，這些外國品牌的市佔一直在被中國本土品牌蠶食。數據顯示，2024年中國本土品牌戰國內市場的61％，比前年同期成長8.6個百分點。

然而，中國本土品牌也面臨洗牌的危機，諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）董事總經理戴加輝（Stephen Dyer）表示，去年共23年個電動車品牌退出中國，或是併入其他品牌之中，與此同時，還有十幾個新品牌進入市場。另外，去年前9個月，共有112個品牌至少賣出了1款電動車。戴加輝也補充，中國汽車製造商去年預估只使用了約一半的產能。

AutoForecast Solutions負責全球汽車產量和銷售預測的費歐拉尼（Sam Fiorani）表示，國營企業和大型的私營企業可以生存下來，但小公司之間將會出現大量的整合淘汰，尤其是那些沒有出口足跡的公司。

市場大洗牌是中國產業政策常見的結果，中央和地方政府首先透過補助和政策的方式支持和鼓勵。一旦到達臨界點，就會面臨「適者生存」的鬥爭，包括太陽能電池板、風力發電機，過去的鋼鐵、電子產品業曾出現。

乘聯分會秘書長崔東樹表示，2024年，降價的車款227款，前年的數據則為148款。伯恩斯坦（Bernstein）分析師李悅表示，由於整體經濟仍疲軟，2025年中國汽車銷量可能會下降，去年提供的一些激勵措施，創造了不太可能在今年延續的一次性需求。

中國汽車製造商正積極尋求海外生產的機會，由於貿易壁壘不斷增加，這項行動已變得愈來愈困難。歐盟10月對中國徵收高達45％的關稅，拜登政府去年對中國製造的電動車徵收100％的關稅。

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