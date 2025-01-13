滙豐：輝達明年上半年恐面臨挑戰 目標價下調至185美元

滙豐週日（12日）下調了輝達（NVIDIA）股價目標價，從每股195美元下調至185美元。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐週日（12日）下調了輝達（NVIDIA）股價目標價逾5%，從每股195美元下調至185美元。

綜合媒體報導，滙豐分析師Frank Lee週日出具報告，預料輝達GB200供應鏈問題將延續到2025年2月至7月，認為輝達可能在2026財年上半年面臨挑戰，需要下半年表現強勁才能達到市場預期，因此將輝達股價從每股195美元下調至185美元。

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Frank Lee稱，下修輝達股價目標價主要的考量是NVL 72等AI服務器機架，預料出貨動能約為3.5萬個，低於先前預期的4.15萬個。因此連帶影響數據中心營收入，目前來看約為2360億美元（約新台幣7.8兆元），低於最初預估的2530億美元（約新台幣8.36兆元）。

但儘管下調輝達目標價，Frank Lee仍維持對輝達的買進進評等。

報導指出，即使經過下修，滙豐對輝達預測仍比Visible Alpha共識預測的1840億美元（約新台幣6.08兆元）高出28%。

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