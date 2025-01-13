美晶片戰難以對中國封喉 ? 彭博示警中國AI公司已突破「這1點」

外媒指出，中國AI公司DeepSeek發布的新模型，恐揭示了川普的貿易戰很難獲勝。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，中國AI公司推出與ChatGPT功能不相上下的新模型，但訓練時間極短、且成本不高，恐被視為中國AI技術的躍進象徵。《彭博》專欄作家、美國喬治‧梅森大學經濟學教授泰勒‧柯恩表示，中國這一款有前景的新模型顯示，人工智慧的創新未必依賴最新晶片。

泰勒·考恩表示，美國持續縮緊管制中國取得最新AI晶片，中國AI公司DeepSeek無法取得先進AI晶片，不得不尋找不同、且更便宜的方法來訓練其模型。

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值得注意的是，在沒有使用最新進的半導體晶片，這家公司居然推出了「DeepSeek V3」，這顯示川普的貿易戰和拜登複雜的科技封鎖恐難以見效。

泰勒·考恩表示，中國AI新模型「DeepSeek-V3」，這不僅與技術有關，也與貿易有關。

據了解，DeepSeek-V3這款高達671B的大模型，在預訓練階段只用了2個月、2048張H800顯示卡及557.6萬美元（約新台幣1.8億元）。由於具有與ChatGPT相似的深度思考和上網搜尋功能，被認為是目前最強大的開源AI模型之一，與知名的ChatGPT、Claude等模型不相上下。

日前CNBC記者曾親測DeepSeek-V3，直言完全可與OpenAI一較高下。泰勒·考恩指出，他試用了DeepSeek-V3好幾天，得出的體驗是在過去幾年接觸過的數十款大型語言模型裡，表現最好的之一，其優點是運行快速、使用便捷且提供免費版本。

泰勒·考恩表示，如今全世界都知道，一個高品質的人工智慧系統可以用相對較少的資金訓練出來。這讓類似的人工智慧系統進入了更多國家的現實視野，例如俄羅斯、伊朗、巴基斯坦等國。

甚至可以想像，一些外國億萬富翁可能會發起類似的計劃，且中國系統及潛在用途帶來的風險也值得擔憂，但受到DeepSeek啟發的其他國家的衍生項目，可能更加令人不安。

泰勒·考恩認為，晶片限制的一個次要影響是，它可能會鼓勵一些中國來源透過其他國家的第三方獲得高品質晶片，或在使用更高品質晶片的非中國人工智慧系統上租用時間。

泰勒·考恩示警，在這種情況下，中國企業根本不需要購買最新晶片，至少出於某些目的。美國正在對該行業實施進一步控制，但它真的能對全球市場進行微觀管理嗎？他直言「越來越懷疑」。

文中指出，如果川普決定對在美國銷售的中國商品或服務進行限製或徵稅，那中國可以嘗試透過第三方重新品牌來銷售相同商品，許多亞洲國家都願意提供協助，畢竟逃避規則的企業家，往往比政府行動更快速。

泰勒·考恩建議即將上任的川普新政府，在考慮對中國實施進一步的貿易限制時，最好研究其前任政策的意外後果。

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