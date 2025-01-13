豬仔詐騙太可怕、中國客爆「赴泰國」退票潮 TTAA估中遊客降2成

中國演員王星「豬仔」詐騙事件，掀起中國人農曆新年赴泰旅遊的退票潮。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國演員王星被騙赴泰慘淪「豬仔」，儘管日前已獲救返回中國，但這事件猶如聚光燈，照亮這黑暗產業，讓想到泰國旅遊的遊客心生猶豫，傳出中國爆發「赴泰」退票潮 。據報導，泰國出境旅遊協會（TTAA）預測，春節旅泰的中國遊客人數可能會降20%。

港媒報導，2024年中國旅客訪泰國人數高達670萬人，佔外國遊客最大宗。2025年中國春節將至，本應湧現一批過年出遊熱潮，但近日中國各大旅遊平台、旅行社卻出現許多中國旅客申請退票或改票，對於泰國旅遊諮詢量也顯著上升。

請繼續往下閱讀...

攜程客服表示，因王星事件要求退票旅客數量激增，中國平台「小紅書」上，「如何取消我的泰國之旅？」相關貼文，單單上週四（9日）1天即達38萬篇。

現今許多中國遊客急著要取消遊泰行程，佔泰國外國遊客最大宗，春節將至，本應湧現一批過年出遊熱潮，但許多中國客卻紛紛急著要取消遊泰行程。泰國出境旅遊協會（TTAA）估計，今年春節赴泰中國遊客數量可能下降10％至20％。

專家表示，旅遊業具有很明顯的脆弱性，一旦發生任何天災人禍，都會在短期內形成影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法