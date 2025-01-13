職場上第1大危險人物！CEO揭與「這類人」工作永遠不會順利

職場上第1大危險人物！CEO揭與不善溝通的人工作永遠不會順利（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕職場上，總會遇到形形色色的人，但有1類人最好能避就避，總部位於紐約的健康公司Apothékary執行長奧庫薩（Okusa）認為，不善溝通的人，是第1大危險人物，與此類人一起工作，「永遠不會順利」。

CNBC報導，Okusa表示，我認為大多數事情的失敗都是因為溝通不良。他認為，管理者尤其需要為文化和溝通，制定積極的標準。

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Ok指出，她特別不喜歡人們在工作中公開批評同事，因為這很少能促進建設性對話，而且常常會導致衝突。

您可能以前在電影或現實生活中見過這種場景，老闆對員工的工作不滿意，會在下次團隊會議上直接指責員工，您的同事在辦公室中央指責另一名員工沒有為大型專案做出貢獻。

這些情況可能會疏遠員工，包括那些因目睹衝突而感到不舒服的非參與者，並可能成為營造敵對工作環境的人力資源問題。

相反，嘗試進行私下的交談，並直接與他們解決你的疑慮，這樣你們兩個就可以進行討論，而不必擔心尷尬或別人的評判。

至於如何建設性地解決工作衝突？ResumeBuilder.com職業專家克萊（Carolyn Kleiman）表示，下次當你和同事發生分歧時，不要在下次會議或網路上對他們大發雷霆。

例如，如果你喜歡提前完成工作，而你的同事等到最後一刻，你可能可以透過1次簡短的一對一會議來解決你的問題。克萊曼說，如果你的問題與一個人的性格或個性有關，你可能「想嘗試限制你們的互動」，保持事情簡短，保持表面，保持專業。

克萊曼說，如果你的問題出在老闆身上，請將其記錄下來，並在下次一對一談話中提出。

哈佛職業顧問Gorick Ng表示，如果嘗試溝通後，仍然沒有改變，請考慮將問題升級給人力資源部門，特別是如果你的同事有類似的經驗。

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