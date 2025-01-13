杜魯道：川普若發動貿易戰 加拿大將以關稅反擊

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，如果美國總統當選人川普（Donald Trump）要兌現他在北美發動貿易戰的威脅，加拿大已準備好對美國徵收關稅反擊。

即將卸任的杜魯道接受《MSNBC》節目訪問時表示，加拿大政府不打算與美國新政府發生貿易戰，但如果美國執意要對加拿大產品徵收關稅，加國將不得不採取行動報復。

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根據美國商務部出口數據，加拿大購買的美國商品比其他國家都要來得多，去年前11個月約3200億美元（約新台幣10.5兆元），同時美國對加拿大的貿易逆差550億美元（約新台幣1.81兆元）。

杜魯道表示，正如前次的行動一樣，加拿大將在必要時以關稅做出回應。加拿大是美國約35個州的最大出口貿易夥伴，任何加強雙方邊界的行為，最終都會損害美國公民和美國的就業機會。以人均計算，加拿大從美國購買的商品遠遠多於美國從加拿大購買的商品。

川普首個任期時，2018年曾對鋼鐵和鋁徵收關稅，加拿大政府隨後對一系列美國製造的產品徵稅，其中包括家電、波本威士忌和船隻。這次，川普表示，正在考慮對墨西哥和加拿大徵收25％的關稅，直到鄰國解決非法移民和吩坦尼的問題。

杜魯道指出，儘管不到1％的非法移民、不到1％進入美國的吩坦尼來自加拿大，但政府仍採取行動回應了川普的要求，投資數十億美元，以加強邊境安全。

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