美國對俄制裁 國際油價衝上4個月高點

國際油價週一（13日）早盤衝上4個月高點。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國對俄羅斯能源產業的新一波制裁，可能會抑制原本就已緊張的全球市場原油供應，國際油價週一（13日）開盤延續漲勢，觸及4個多月高點。

綜合外媒報導，紐約西德州中級原油2月交割價上漲1.61美元，或2.10％，暫報78.18美元，盤中觸及78.39美元，創10月8日以來最高；布蘭特原油3月交割價上漲1.63美元，或2.04％，暫報81.39美元，早盤一度來到81.44美元，為8月27日以來最高。

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美國上週五（10日）對俄羅斯石油產業實施了至今為止最嚴厲的制裁，目標包括2家大型生產商和出口商、保險公司以及183艘油輪，以限制莫斯科用於資助烏克蘭戰爭的收入。

分析師和交易員表示，新制裁將嚴重損害俄羅斯石油出口，迫使中國和印度等主要買家從中東、非洲和美洲購買更多石油，進一步推高價格和運輸成本。這些全面措施是在美國總統當選人川普（Donald Trump）就職前不到兩週內採取的行動，將使印度和中國的主要市場成為人們關注的焦點，當地煉油廠可能被迫尋求替代供應。

過去幾週來，原油價格強勁上漲，天氣轉冷、美國庫存下降，以及川普政府可能在未來幾個月內加強對伊朗制裁的猜測，推動了原油價格上漲。即將離任的拜登政府廣泛制裁計劃也可能進一步擾亂市場，同時也使石油輸出國家及盟友（OPEC+）政策複雜化。

花旗集團（Citigroup）表示，多達30％的俄羅斯「影子油輪」船隊可能受到影響，每天影響的石油總量可能高達80萬桶，但實際損失可能沒有這麼高；高盛（Goldman Sachs Group）則未改變對俄羅斯供應的預期，為刺激購買，原油價格可能會更便宜。

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