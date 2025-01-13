聰明人如何對同事、老闆說「不」？專家授5技巧

聰明人如何對老闆說「不」！專家教5技巧（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在職場上，面對同事或要求嚴格的老闆，你是否覺得「不」很難說出口？專家表示，聰明人在說不時，可以透過5個技巧，來減輕並幫助你在說出不時，不會感到內疚。

CNBC報導，行為科學家、康乃爾大學副教授蘇尼塔·薩赫（Sunita Sah）表示，如果你在拒絕某件事，或反抗某人之前容易感到哽咽，請嘗試停止思考對方會如何反應，而專注於你的決定對你個人有何好處。

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薩赫本人從小就被教育要聽話，她說：「我以聽話的女兒和學生而聞名。你習慣性地認為順從是好的，反抗是壞的。你會因為服從而得到獎勵。」所以這就是我們許多人的起點。

但是，當你的工作日程安排已滿時，拒絕額外的工作，並不會讓你變得懶惰，或成為一個糟糕的團隊合作者。薩赫說，這表明你重視自己的長期生產力和心理健康，如果你專注於為自己提供服務，而不是給別人帶來傷害，你可能會發現說「不」會容易得多。

薩赫指出，這將其從負面含義重新定義為社會中積極主動的力量，他補充說，我學到的一個關鍵事情是，反抗是一種習慣，而不是一種個性。這是一套技能，我們可以選擇使用或不使用它。

《思考一分鐘》一書的作者芬特（Juliet Funt）教你如何使用4個一些關鍵字詞，來幫助減輕打擊：我可以花1天回覆您嗎？、這次我可以為你做，但我不能每次都為你做、這對我來說不起作用、我不能，但這裡有另一個選擇給你。

芬特指出，「用來拒絕請求的具體詞語可能非常難以想出」，因我們很容易顯得過於直率、囉嗦地找藉口，或者即使我們試圖表現得自信，但聽起來卻不確定。

另溝通專家Jessica Chen在她2024年出版的《聰明，不大聲》一書中建議，無論你說什麼，都要保持實事求是的語氣，解釋你的理由，並提出完成任務的另一種方法。

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