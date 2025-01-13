晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聰明人如何對同事、老闆說「不」？專家授5技巧

2025/01/13 08:17

聰明人如何對老闆說「不」！專家教5技巧（業者提供，資料照）聰明人如何對老闆說「不」！專家教5技巧（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在職場上，面對同事或要求嚴格的老闆，你是否覺得「不」很難說出口？專家表示，聰明人在說不時，可以透過5個技巧，來減輕並幫助你在說出不時，不會感到內疚。

CNBC報導，行為科學家、康乃爾大學副教授蘇尼塔·薩赫（Sunita Sah）表示，如果你在拒絕某件事，或反抗某人之前容易感到哽咽，請嘗試停止思考對方會如何反應，而專注於你的決定對你個人有何好處。

薩赫本人從小就被教育要聽話，她說：「我以聽話的女兒和學生而聞名。你習慣性地認為順從是好的，反抗是壞的。你會因為服從而得到獎勵。」所以這就是我們許多人的起點。

但是，當你的工作日程安排已滿時，拒絕額外的工作，並不會讓你變得懶惰，或成為一個糟糕的團隊合作者。薩赫說，這表明你重視自己的長期生產力和心理健康，如果你專注於為自己提供服務，而不是給別人帶來傷害，你可能會發現說「不」會容易得多。

薩赫指出，這將其從負面含義重新定義為社會中積極主動的力量，他補充說，我學到的一個關鍵事情是，反抗是一種習慣，而不是一種個性。這是一套技能，我們可以選擇使用或不使用它。

《思考一分鐘》一書的作者芬特（Juliet Funt）教你如何使用4個一些關鍵字詞，來幫助減輕打擊：我可以花1天回覆您嗎？、這次我可以為你做，但我不能每次都為你做、這對我來說不起作用、我不能，但這裡有另一個選擇給你。

芬特指出，「用來拒絕請求的具體詞語可能非常難以想出」，因我們很容易顯得過於直率、囉嗦地找藉口，或者即使我們試圖表現得自信，但聽起來卻不確定。

另溝通專家Jessica Chen在她2024年出版的《聰明，不大聲》一書中建議，無論你說什麼，都要保持實事求是的語氣，解釋你的理由，並提出完成任務的另一種方法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財