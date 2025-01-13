華爾街頂級分析師欽點3檔成長股！2025蝙蝠俠「BATMMAAN」僅它上榜

華爾街頂級分析師欽點3檔成長股！蝙蝠俠「BATMMAAN」僅輝達上榜（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年開春以來，全球宏觀經濟不確性已籠罩著投資者，就連聯準會官員也憂通膨將讓降息放慢腳步，在動盪的時期，華爾街頂級分析師僅看好3檔科技股，而2025美股新口號蝙蝠俠（BATMMAAN）只有輝達（NVIDIA）上榜，而另2檔則是共乘和食品配送平台Uber與雲端監控和安全產品Datadog，重申買進，其股價潛在上漲空間2位數起跳。

所謂BATMMAAN，是8檔股票組成，按首字母排列分別是：博通、蘋果、特斯拉、微軟、Meta、亞馬遜、Google和輝達。

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在2024年美股繳出亮麗佳績，2025年開春並不是很順利，美股4大指數中，年初至少，只有費半漲逾1%，其餘3指數全面下跌，在2025年金融市場充滿變數下，CNBC報導，根據TipRanks（1個根據業績對分析師進行排名的平台）的數據，欽點3檔受華爾街頂級專業人士青睞的成長股。

首是優步（Uber Technologies），瑞穗分析師James Lee重申了對Uber股票的買入評級，目標價為90美元，以上週五收盤價65.97美元來看，潛在上漲空間36.42%。

分析師認為2025年是UBER的投資年，雖然這些投資可能會在短期內影響公司的息稅折舊攤提前利潤，但預計它們將推動長期成長。

根據Lee的分析，預計從2023會計年到2026會計年，Uber的成長投資將推動核心總預訂量實現16%的複合年增長率。相信Uber的EBITDA成長正步入分析師日複合年增長率30%至40%的目標。「儘管傾向於成長型投資，但規模經濟和效率提高應該會抵消利潤風險」。

此外，李認為，對該公司行動業務成長的擔憂似乎有些言過其實。分析師預計25會計年總預訂量成長（外匯中性）將達到兩位數，與2024年下半年相比減速步伐放緩。

分析師預計2025會計年Uber送貨業務的總預訂量將保持在十幾歲左右。這一增長預計將受到新垂直行業不斷採用的支持，同時保持食品配送市佔。瑞穗的檢查顯示，訂單頻率再創新高，且美國、加拿大和墨西哥的雜貨店採用率很高，用戶滲透率也很高。

其次是半導體巨頭輝達，該公司被認為是生成式人工智慧浪潮的主要受益者之一，並且對其構建和運行人工智慧模型所需的高階GPU（圖形處理單元）的需求旺盛。

在與輝達財務長Colette Kress進行談話後，摩根大通分析師Harlan Sur重申了對該股的買入評級，目標價為170美元，以週五的收盤價135.91美元來算，潛在上漲空間為25.08%。Sur強調，財務長保證，儘管供應鏈面臨挑戰，但由於執行力紮實，公司Blackwell平台的產量仍處於正軌。

此外，輝達預計，在Blackwell的成長，和廣泛的需求強勁的支持下，2025年資料中心領域的支出將保持強勁。此外，Sur指出，管理層看到了巨大的收入成長機會，因為它在價值1兆美元（約新台幣32.9兆元）的資料中心基礎設施安裝基礎中佔據了更大的市佔。

Sur補充道，輝達預計將從加速運算的轉變和對人工智慧解決方案不斷增長的需求中受益。管理層認為，由於易於採用和全面的系統解決方案等多種優勢，與ASIC（專用積體電路）解決方案相比，公司具有堅實的競爭優勢。

Sur認同此觀點，並表示相信企業、垂直市場和主權客戶，將繼續青睞基於輝的解決方案。

另Sur強調了下一代遊戲產品的推出以及從高階遊戲擴展到人工智慧 PC 等市場的機會。

最後則是Datadog，Monness分析師Brian White重申了股票的買入評級，目標價為155美元，以上週五收盤價140.42美元來看，潛在上漲空間為10.38%。

White認為，公司對生成人工智慧趨勢採取了更加平衡的方法，避免了整個軟體綜合體中許多人傳播的荒謬主張。

White指出，Datadog以及更廣泛的行業將在未來12到18個月內開始看到生成式 AI 長期繁榮帶來的增量活動，此外，公司的一些人工智慧產品，包括LLM Observability及其新一代人工智慧助理Bits AI。總體而言，看好Datadog，並認為與傳統軟體供應商相比，該股值得獲得溢價估值，因為其雲端原生平台、快速成長和可觀測領域的強勁長期順風，以及其新的生成型人工智慧主導的技術成長機會。

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