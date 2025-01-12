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中企挖角兇猛 韓媒：長鑫存儲35％工程師來自韓國

2025/01/12 23:06

三星（見圖）與SK海力士等韓國半導體巨頭面臨人才流失問題。（路透）三星（見圖）與SK海力士等韓國半導體巨頭面臨人才流失問題。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國時報報導，韓國的半導體巨頭面臨人才嚴重外流的趨勢，長鑫存儲（CXMT）等中國半導體公司大量聘僱三星電子與SK海力士的工程師，目前長鑫高達35%工程師來自韓國，如此程度的人才外流已對韓國半導體業的長久存續構成威脅。

報導指出，儘管韓國持續面臨政治與經濟不確定性的困擾，不過2024年韓國的出口仍達創紀錄的6838億美元，較前1年上升8.2％，其中半導體佔出口總額20.8%，仍為韓國的經濟骨幹，然而該成就難掩威脅半導體業面臨長期可持續性的挑戰。

半導體，尤其是記憶體，一直是韓國貿易順差的關鍵驅動力，2024年韓國貿易順差達518億美元，創6年來最高紀錄，而高頻寬記憶體（HBM）的銷售激增是該成長的關鍵因素。然而，此蓬勃發展的產業現在面臨內外威脅，未來前景恐遭破壞。

該文說，隨著全球各國加大對本國晶片產業的支持，比如日本向其晶片製造公司Lapidu撥款68億美元，台灣的台積電在日本迅速擴展，中國加大努力扶植其晶片業者，而韓國卻面臨戰略支持的落後風險。

報導說，韓國半導體公司正面臨監管障礙和政府支持不足的環境。SK海力士龍仁半導體產業區自2019年開始建設，但其啟用時間一再被推遲，凸顯出政府迫切需要採取更有效、及時的行動。此外，國會未能在去年通過重要的半導體特別法案，這是政治功能不彰的明顯例子。

韓國半導體另一個令人憂心的問題是人才外流，尤其是面臨中國企業的挖角，以長鑫存儲為例，高達35%的工程師來自韓國。而在美國等國家積極延長簽證期限，以吸引尖端產業的技術人才之際，如果韓國無法留住其最優秀的人才，可能在全球人才競爭中失去優勢。

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