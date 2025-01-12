中國傾銷惹人厭 去年遭160件貿易調查創紀錄

中國2024年遭遇的貿易調查創紀錄。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年中國龐大的出口機器繼續生產商品，隨著越來越多開發中國家加入西方國家陣營，對中國產能過剩問題表達關切，中國2024年遭遇的貿易調查創紀錄。

《南華早報》報導，根據中國商務部下屬的「中國貿易救濟信息網」的數據計算，2024年中國的貿易夥伴對中製商品發起160件貿易調查，比2023年的69件增逾1倍。這項數據統計了2024年中國貿易夥伴發起的新貿易爭端，但不包括歐盟2024年10月宣布對中國進口電動車啟動的調查。

請繼續往下閱讀...

若納入中國作為被調查國家之一的案件，2024年這個數字將由2023年的79件增至179件。

2024年共有28個貿易夥伴對中國進口商品發起調查，遠高於2023年的18個，且名單中包括越來越多開發中國家，如泰國、祕魯和巴基斯坦。

奧勒岡州威拉米特大學經濟學教授梁燕表示，許多調查是開發中國家為了防止中國進口激增，採取先發制人措施，因擔心中國可能把原本對美國的出口轉向他們的市場；例如，巴西和土耳其等國家就提高關稅，逼使更多中國電動車相關的直接投資。

2024年印度對中國件口商品發起的調查最多，占總案件近四分之一，歐盟發起了21件，高於2023年的9起。2024年巴西對中國進口產品發起的調查排第3，達18件，較2023年增加5倍。

大多數調查是從2024年4月以後啟動，當時美國指控中國向其貿易夥伴傾銷過剩產能。大多數調查集中在鋼鐵和化學品生產有關的反傾銷案件，梁燕認為，這可能是中國房地產行業低迷，導致產能過剩的結果。

梁燕指出，在美國候任總統川普1月20日就任後，中國將透過談判、報復措施、出口市場多元化和增加海外市場投資等方式，尋求解決上述貿易爭端，並防止未來出現這類摩擦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法