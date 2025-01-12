晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國傾銷惹人厭 去年遭160件貿易調查創紀錄

2025/01/12 21:03

中國2024年遭遇的貿易調查創紀錄。（彭博資料照）中國2024年遭遇的貿易調查創紀錄。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年中國龐大的出口機器繼續生產商品，隨著越來越多開發中國家加入西方國家陣營，對中國產能過剩問題表達關切，中國2024年遭遇的貿易調查創紀錄。

《南華早報》報導，根據中國商務部下屬的「中國貿易救濟信息網」的數據計算，2024年中國的貿易夥伴對中製商品發起160件貿易調查，比2023年的69件增逾1倍。這項數據統計了2024年中國貿易夥伴發起的新貿易爭端，但不包括歐盟2024年10月宣布對中國進口電動車啟動的調查。

若納入中國作為被調查國家之一的案件，2024年這個數字將由2023年的79件增至179件。

2024年共有28個貿易夥伴對中國進口商品發起調查，遠高於2023年的18個，且名單中包括越來越多開發中國家，如泰國、祕魯和巴基斯坦。

奧勒岡州威拉米特大學經濟學教授梁燕表示，許多調查是開發中國家為了防止中國進口激增，採取先發制人措施，因擔心中國可能把原本對美國的出口轉向他們的市場；例如，巴西和土耳其等國家就提高關稅，逼使更多中國電動車相關的直接投資。

2024年印度對中國件口商品發起的調查最多，占總案件近四分之一，歐盟發起了21件，高於2023年的9起。2024年巴西對中國進口產品發起的調查排第3，達18件，較2023年增加5倍。

大多數調查是從2024年4月以後啟動，當時美國指控中國向其貿易夥伴傾銷過剩產能。大多數調查集中在鋼鐵和化學品生產有關的反傾銷案件，梁燕認為，這可能是中國房地產行業低迷，導致產能過剩的結果。

梁燕指出，在美國候任總統川普1月20日就任後，中國將透過談判、報復措施、出口市場多元化和增加海外市場投資等方式，尋求解決上述貿易爭端，並防止未來出現這類摩擦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財