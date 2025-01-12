尹錫悅加薪3％ 年薪上看578萬

南韓總統尹錫悅目前處於停職狀態。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓憲法法院將分別在1月14、16、21、23日和2月4日，對尹錫悅彈劾案召開庭審，目前尹錫悅的總統身份仍然保留不過，依舊可領取全額薪水。南韓人事部門12日還證實，被停職的尹錫悅今年薪資上調3%，年薪來到2.626億韓元（約台幣578萬）。

綜合韓媒報導，尹錫悅正面臨憲法法院對彈劾案的審判，以及涉嫌主導叛亂和濫用權力的調查，即便尹錫悅目前處於停職狀態，每月仍可領取2180萬韓元（約台幣48萬）的薪資。

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不僅如此，尹錫悅2025年薪資還上調。南韓人事革新處12日證實，尹錫悅今年薪資上調3%，年薪來到2.626億韓元（約台幣578萬）。這項調整是為了配合公務員調薪，今年政府官員的薪資也上調3%。

除了尹錫悅外，同樣處於停職狀態的國務總理韓悳洙，年薪也同樣增加3%，來到2.0356萬韓元（約台幣448萬元）。

報導指出，今年南韓政府官員的年薪增幅，僅次於2017年3.5%的調幅。

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