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中國半導體招聘「變謹慎」 昔6倍薪挖角不再

2025/01/12 20:42

中國半導體企業高薪挖角的瘋狂現象已不復存在。（示意圖，歐新社）中國半導體企業高薪挖角的瘋狂現象已不復存在。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「高薪」是大家對半導體的印象，也是半導體公司吸引人才的武器，以往中國有不少半導體公司祭出高薪招人，甚至以高出6倍的薪資挖角，不過，這幾年高薪挖角的「瘋狂」已不復存在。

根據中媒《第一財經》報導，調查顯示，2024年中國半導體平均年薪為34萬人民幣（約新台幣151萬元），年資10年以上的博士平均薪資為105萬元人民幣（約新台幣467萬元）。數據顯示，2024年半導體平均薪資呈下降趨勢，較2023年略為下降4%左右。

從職位觀察，2024年晶片設計工程師的薪資下降，製程工程師和設備工程師的年薪上升，銷售工程師及銷售經理的年薪也有上升。

一名業內人士說，半導體融資冷了，公司資金壓力較大，但是研發職缺的薪資沒有太多降幅。

多位中國半導體業人士表示，經歷了2021年和2022年的瘋狂，許多晶片設計公司在當時成立，並在資本助力下瘋狂招人，向海內外晶片企業挖角，以1倍、2倍甚至6倍的薪資，對工程師招手，。

2023年是中國半導體產業的分水嶺，投資規模縮減，中國晶片設計企業的數量增長開始放慢，薪資趨於理性。

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