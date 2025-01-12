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ChatGPT選出6家最佳科技成長股 榜首不意外、這家竟成遺珠

2025/01/12 20:59

ChatGPT選出標準普爾500指數中最佳6檔成長股。（法新社）ChatGPT選出標準普爾500指數中最佳6檔成長股。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果讓人工智慧聊天機器人ChatGPT選出標準普爾500指數中最佳成長股，答案會是什麼？投顧專家Muhammad Cheema親自測試後，選出6家美國科技公司，其中以輝達名列榜首，而去年股價大漲的矽谷大數據公司Palantir未被列出，堪稱為遺珠之憾。

ChatGPT 選出6家公司的清單如下， 輝達、亞馬遜、超微、國防公司Axon Enterprise和網路安全公司Fortinet。

自2023年初以來，輝達股價已上漲859%，導致許多人認為其股票價格昂貴。然而，Cheema不同意這個觀點，他認為32.8的遠期本益比 （P/E）對輝達來說是便宜。

輝達的GPU正成為人工智慧領域的基石，也在人工智慧軍備競賽中佔據主導地位，其成長率遠高於該行業本已強勁的37%複合年增長率 （CAGR）。

不過，他也提醒，川普可能徵收的關稅將是對輝達一大憂心之處。如果生產產品的材料因此變得更加昂貴，可能會對公司的收益產生非常不利的影響。

此外，ChatGPT 選出的清單中錯過了Palantir，Cheema大嘆不平，因為該公司是2024年標普500指數的最大贏家，股價上漲341%，也因為人工智慧的興起，加速Palantir的營收成長。

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