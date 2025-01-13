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生前贈與土地 受贈人有無這動作遺產價值大不同

2025/01/13 07:30

台北國稅局表示，死亡前2年贈與土地，受贈人有無移轉所有權，遺產價值計算大不同。（記者鄭琪芳攝）台北國稅局表示，死亡前2年贈與土地，受贈人有無移轉所有權，遺產價值計算大不同。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，根據「遺贈稅法」第15條規定，被繼承人死亡前2年內將財產贈與配偶、民法第1138條及第1140條規定的各順序繼承人或其配偶，應於被繼承人死亡時，將該財產視為被繼承人的遺產，併入遺產總額課稅；而受贈人有無移轉所有權，遺產價值計算大不同。

台北國稅局說明，被繼承人死亡前2年內贈與配偶或民法第1138條及第1140條規定的各順序繼承人（即被繼承人的直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母，直系血親卑親屬於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分）或該順序繼承人的配偶，應併計遺產總額課稅。

至於財產價值計算，原則上應以被繼承人死亡時的時價為準；但若贈與的財產為土地者，為避免土地增值稅與遺產稅重複課稅，若該土地於被繼承人死亡前經受贈人移轉所有權，其價值計算，以「贈與時」的公告土地現值為準；若該土地未經受贈人移轉所有權，則以被繼承人「死亡時」的公告現值計算遺產價值。

舉例說明，被繼承人甲君於2024年1月18日死亡，生前分別於2023年6月18日及2023年7月26日將名下A、B土地贈與其子乙君，並按贈與時A、B土地公告現值分別計算贈與價額為210萬及230萬元。乙君於2023年10月29日將A土地出售予丙君，被繼承人甲君死亡時，A、B土地公告現值分別為225萬及248萬元，因甲君死亡時，A土地所有權已由乙君移轉登記予丙君，而B土地於甲君死亡時仍在乙君名下。

因此，乙君申報遺產稅時，A、B土地應分別以贈與時公告現值210萬及甲君死亡時公告現值248萬元併入甲君的遺產總額課徵遺產稅。另，前述贈與情形所繳納的贈與稅與土地增值稅連同利息，可自應納遺產稅額內扣抵，但扣抵額不得超過贈與財產併計遺產總額後增加的應納稅額。

台北國稅局提醒，納稅義務人辦理遺產稅申報時，如有被繼承人死亡前2年內贈與的土地財產，宜注意於被繼承人死亡時，該贈與土地是否經受贈人移轉所有權情事，以正確申報遺產價額。若對相關規定仍有疑義或不諳稅法規定，可撥打免費服務電話「0800-000-321」或逕洽轄區國稅局。

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