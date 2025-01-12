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中國人爆吃 CNBC認證越南已成榴槤出口強國

2025/01/12 18:28

中國對榴槤需求激增，越南受惠。（示意圖，法新社）中國對榴槤需求激增，越南受惠。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，越南已成為全球榴槤市場的新巨頭，2024 年出口額達到 33 億美元，較2022年增加7.8倍，主要歸功於中國的強勁需求。

報導引述投資者報告，越南去年的榴槤出口量較2022年增加7.8倍，佔其水果和蔬菜總出口額的近50%。這項成功很大程度上歸功於中國的強勁需求，榴槤在中國被認為是一種奢侈水果和創意烹飪食材。

統計顯示，2024年11月，中國榴槤進口總量為153萬噸，價值68.3億美元，較去年同期成長9.4%。越南佔中國市場比重47% ，緊隨泰國的領先地位。

榴槤已成為中國中產階級的象徵，榴槤火鍋、榴槤麵包、主題自助餐等一系列創新產品，在當地非常流行，越南抓住機遇，保持全年高品質生產，以滿足高端市場需求。

越南政府預計到2025年榴槤出口將增加至35億美元，有助於水果和蔬菜出口總額達到80億美元，並在不久的將來接近100億美元的目標。

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