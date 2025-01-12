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魏哲家等看好機器人、無人機 台股18檔概念股旺旺

2025/01/12 18:12

台股有9檔機器人關鍵廠商，以及9檔無人機概念股，預估將獲得投資人的青睞。（資料照）台股有9檔機器人關鍵廠商，以及9檔無人機概念股，預估將獲得投資人的青睞。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕基於台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克等人，都都看好多功能機器人、無人機的未來潛力，台股有9檔機器人關鍵廠商，以及9檔無人機概念股，預估將獲得投資人的青睞。

魏哲家已強調，多功能服務機器人的潛力對台灣來說是一個重大機會。他表示，這些機器人依賴先進的人工智慧晶片、精密機械和複雜的軟體。魏也指出，無人機是台灣可以重點關注的另一個有前景的領域。

研調機構DIGITIMES日前表示，展望未來10年，人形機器人將迎來爆發性成長，2035年產值將高達260億美元（台幣8400億元）。

人形機器人議題預計將持續燒到2025年，有了馬斯克、黃仁勳及魏哲家等人背書，未來發展備受關注。台股相關如台達電（2308）、直得（1597）、上銀（2049）、全球傳動（4540）、鈞興-KY（4571）、大銀微系統（4576）及台灣精銳（4583）、慧友（5484）、和椿（6215）等概念股搭載機器人題材皆有好成績。

此外，魏哲家近期在出席行政院第十二次全國科學技術會議時表示，看好台灣發展多功能機器人、無人機、節能減碳等三領域相對有利，並強調台灣在無人機可占據有利地位。馬斯克則指出，由人駕駛的戰機時代已經過去，無人機才是未來。

上週無人機概念股逆勢上漲，新唐（4919）連4日開出紅盤，獲外資大買超過4.12億，狂掃逾4000張，在強勢股列第一。無人機概念股安集（6477）近期接到美國無人機公司之重要零部件小量產單，股價也上漲。

分析師表示，無人機產業在2025年迎來政策與市場雙重利多，指出「七星連珠」的七大概念股，涵蓋核心技術、材料供應與國際需求，形成完整產業鏈，引領台股科技熱潮。這7檔個股包括世紀（5314）、攸泰科技（6928）、亞航（2630）、立端（6245）、安集（6477）、雷虎（8033）及中光電（5371）。

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