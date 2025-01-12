刺激招數失效！中國公債殖利率破底 經濟恐陷數十年衰退

中國股市今年創近10年來最糟開局紀錄，滬深300迄今已跌近4%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體《商業內幕》報導，儘管中國去年9月開始推出一系列刺激措施，然而近幾週中國公債殖利率跌至空前低點，甚至低於新冠疫情期間與2008年全球金融危機的水準，讓投資人的悲觀情緒加劇，一些分析師憂心中國經濟恐陷入數十年的衰退。

報導說，中國兩年期公債殖利率接近跌破1%，而10年期公債殖利率首度跌破1.6%，與美債殖利率差距300個基點。中國30年公債殖利率也首次低於日本公債殖利率。

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中國公債殖利率的全面暴跌讓分析師越來越憂心中國經濟恐遭遇數年的向下螺旋。一些分析師認為此局面如同日本「失落的30年」，1990年日本的股市與房地產泡破破裂後，經濟急速放緩。

在失落的年代，長期的通貨緊縮阻礙了日本的經濟發展，企業與家庭尋求減少債務、增加儲蓄，進而壓抑了經濟活動。

截至1992年中，日經平均指數從1980年代晚期的最高點跌掉60%。日本在大力推出各種刺激措施後，近年才開始顯現經濟復甦跡象。

報導說，如此的經濟走向對過去20年帶動全球經濟成長的中國而言，將是劇烈扭轉，但就面臨的問題來說，日中兩國卻異常類似。如同日本，中國面臨房地產業嚴重疲軟，同時消費低迷、政府及民間部門債台高築的問題。

高盛分析師說，為了避免「日本化」，中國決策者必須祭出更強有力的手段，以扭轉中國的經濟軌道。他們說，中國的通縮趨勢「突顯決策者採取更強力、果斷行動的重要性，以緩解金融狀況、合理化供應，並提振需求，如此才有望打破被廣泛認為是日本失落年代罪魁禍首的惡性循環」。

儘管北京自去年9月以來推出一系列刺激措施，但公債殖利率仍大幅下挫，且今年股市幾乎創近10年來最糟開局，滬深300指數迄今跌近4%。

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