台積電掉單？傳博通與日本國家隊搭上線赴日投片

日本半導體製造商Rapidus，計畫4月試產2奈米晶片。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本「晶片國家隊」半導體製造商Rapidus，計畫4月試產2奈米晶片，預計最快6月提供晶片樣品給美國半導體大廠博通（Borardcom）。由於博通是台積電重要客戶，Rapidus的晶片若獲得博通認證，台積電恐迎來競爭對手。

綜合外媒報導，Rapidus由日本政府與豐田（Toyota）、索尼（Sony）等8家日本重量級企業支持下成立，並獲得日本官方補助，有「日本晶片國家隊」之稱，晶圓廠設於北海道。

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Rapidus有「日本晶片國家隊」之稱。（資料照，法新社）

報導指出，Rapidus計劃4月試產2奈米晶片，力拼2027年量產，台積電預計於明年開始量產。傳出Rapidus最快6月提供晶片樣品給博通（Borardcom）認證。

若樣本送繳博通並成功通過認證，將有望成功獲得博通訂單，並打入供應鏈，屆時就可能藉此獲得Meta、Alphabet等客戶。另外，Rapidus也計劃和台灣世芯等業者合作。Rapidus社長小池淳義曾透露，2奈米試產正在以驚人的程度按計劃進行，首先力拚良率達到50%，最終達到80到90%。

此外，在去年11月輝達執行長黃仁勳也曾暗示，為了分散供應風險，未來可能考慮委託Rapidus代工，若本次Rapidus通過博通認證，未來台積電的訂單可能會被略為瓜分，Rapidus可能會成為台積電新的競爭對手。

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