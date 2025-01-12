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英業達今年營收目標續看新高 全產品線展望一次曝光

2025/01/12 17:05

英業達財務長游進寶（左起），個人電腦事業群總教練林書如，總經理蔡枝安，董事長葉力誠，個人電腦事業群副總經理尹福明，英華達董事長何代水。（記者方韋傑攝）英業達財務長游進寶（左起），個人電腦事業群總教練林書如，總經理蔡枝安，董事長葉力誠，個人電腦事業群副總經理尹福明，英華達董事長何代水。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）今天在台北小巨蛋舉辦集團旺年會，針對2025年營運成長幅度，總經理蔡枝安表示，公司內部以保守的態度進行預測，旗下全產品線出貨都將優於去年，帶動整體營收將再創歷年新高，想要再現2024年整體業績成長25%的表現也並非不可能，但後續需要持續關注地緣政治變化，以及美國新屆總統川普上任之後的各項貿易相關政策。

蔡枝安指出，英業達仍然相當看好旗下AI伺服器的成長性，墨西哥廠區正在架設新產線，視未來需求決定是否在美國本土設置產能，集團暫時無法對ZT Systems後續規劃評估作業進行評論，觀察超微（AMD）收購案預計在今年上半完成，英業達也將繼續掌握7至8成的原有訂單，通時爭取更多客戶訂單，此外，針對美對中晶片禁令，公司也將跟隨其他同業遵循相關規定。

英業達董事長葉力誠說，每個時代的技術演進都相當快速。（記者方韋傑攝）英業達董事長葉力誠說，每個時代的技術演進都相當快速。（記者方韋傑攝）

英業達個人電腦事業群副總經理尹福明表示，目前已有研調機構發布報告，預估今年全球筆電出貨出貨量年增5%，「我們會比5%再高一點」，大約成長高個位數百分比，由於去年的AI PC架構是高通（Qualcomm）一個人的武林，但今年超微（AMD）、英特爾（Intel）皆可望從下半年開始發酵。英業達除了受惠商用機種拉貨動能回溫，電競機種也將大幅成長，泰國新筆電產線正朝完工邁進，將為集團營收增添柴火。

英華達董事長何代水則指出，今年智慧眼鏡將成為穿戴裝置市場新星，除了在美國消費性電子展（CES）廣受關注，也從擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等元宇宙領域進一步結合AI演算法，可望持續產生創新應用。而在5G、網通產品方面，英華達看好「技術帶動需求」的發展趨勢，在美系客戶排除紅鏈的情況下，旗下5G模組、客戶端設備會繼續成為支撐營收的重要組成部分。關於車用電子，總經理蔡枝安則看好今年業績成長3倍，也已組織團隊投入研發機器人硬體產品。

英業達董事長葉力誠說，每個時代的技術演進都相當快速，有目共睹的是，自ChatGPT從2023年推出之後，人們生活上可以明顯感受到它所帶來的威力，對各產業都產生相當大的影響，「電影、科幻小說，都是對未來世界的投射」，舉凡機器人、AI電腦與相關高效能運算，在將來都會對人類世界產生一定影響，「英業達不會在這趨勢落後，我們會做足準備往這個方向進行」。

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