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學者示警德國3病纏身 中國正摧毀工業基礎

2025/01/12 17:39

德國經濟遭遇諸多逆風。（路透）德國經濟遭遇諸多逆風。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國智庫學者接受荷蘭媒體專訪稱，德國經濟萎靡不振猶如歐洲老人，除了數位化及基礎建設落後外，中國也正在破壞德國工業基礎，德國已經面臨生存威脅。

《新鹿特丹商報》 （NRC）報導，歐洲經濟引擎出現停滯，去年德國GDP萎縮，今年可能還會再次出現這種情況。落後的公共投資被忽視、過時的基礎設施未獲重視，在這個以其汽車、機械和其他高品質產品出口而自豪的國家，每週都會宣布裁員或工廠關門大吉。

英國智庫歐洲改革中心經濟學家托杜爾（Sander Tordoir）認為，數位經濟對德國很重要，幾十年來，德國的經濟模式一直以工業產品出口為主。這帶來了巨大的繁榮，取得巨額貿易順差。但現在行業的問題正在迅速改變，必須擴大經濟，更專注於服務業、未來的創新領域以及國內消費。

他指出，自2018年以來，德國工業生產一直下滑，現在已經下滑10% 以上。托特爾說，2017/2018 年發生了柴油醜聞，德國汽車製造商篡改了排放測試，可以看到這個產業正在抵制時代的變化。「德國公司已經被寵壞了，而中國的競爭已經明顯加劇」。

中國汽車產能過剩，德國汽車製造商遭受衝擊。（法新社）中國汽車產能過剩，德國汽車製造商遭受衝擊。（法新社）

中國自疫情以來，特別是房地產泡沫破滅後，中國一直試圖透過增加出口來維持經濟成長。中國每年生產近 5000 萬輛汽車，而中國對汽車的需求僅約 2500 萬輛。產能過剩部分必須賣到其他地方，德國汽車製造商遭到衝擊。

中國的政策對德國產生什麼後果？托特爾說，工業集中地區出現許多失業情況，不僅是大公司，中小型企業也是，這些公司對德國經濟非常重要，情勢令人擔憂。然而，這只是冰山一角，同樣的事情也可能發生在德國傳統上擅長的其他領域，例如機械、化學和飛機製造。托特爾警告，這裡（德國）的製造業提供 550 萬個就業機會，這是一個生存威脅。

川普關稅政策也將對德經濟造成另一個打擊，托特爾稱，川普威脅對中國徵收高達 60% 的關稅，對歐盟徵收較低的 10% 至 20% 關稅。如此一來，中國將向歐洲市場而非美國市場傾銷更多商品，這可能會加劇中國對德國的打擊。

至於德國和歐洲應如何對中國問題？托特爾說，歐盟對中國電動車徵收進口關稅是一個好的開始，然而，德國擔心中國會報復投票反對。德國人仍然將中國視為銷售市場，但他們錯了，隨著中國市場持續萎縮，佔德國出口比重已從8%降到6%。

與此同時，德國還面臨中國摧毀其本國工業的巨大風險，因此，必須透過歐盟竭盡所能，確保公平的競爭環境。托特爾呼籲歐洲必須保護和加強自己產業，而不是只依賴中國。

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