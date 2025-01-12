韓廠備妥A計畫 以「搖擺生產」應對川普關稅

LG電子已經準備好方案，應對美國總統川普的關稅政策。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當人們越來越擔心美國新當選總統川普上台後可能採取的高關稅政策，南韓科技業巨頭三星高層表示，已經擬好因應生產的「劇本」，LG執行長更透露將進行「搖擺生產」（swing production）應對。

針對川普可能恢復第一任期內對洗衣機徵收「保障」關稅，並提議對所有進口產品徵收10-20%的一籃子關稅，韓國家電業者表示有信心將潛在影響降至最低。

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LG電子執行長趙週完（Cho Joo-wan）在CES展期間表示，公司已經準備了一份「劇本」來應對美國潛在的政策變化。他稱：「當川普總統就職並徵收關稅或類似措施時，我們準備好適應」；「我們有自己的劇本，概述了各種場景的具體方法」。

趙週完表示，在劇本中，LG制定改變生產某些產品的製造基地的計劃，並進行「搖擺生產」，即在全球各地的多個製造工廠生產相同的產品，以降低風險，而提前製造產品並有效管理庫存也是關鍵方法之一。

三星電子副董事長韓鐘熙（Han Jong-hee）也表示：「三星在全球擁有多家工廠，我們的生產並不集中在一個地點」。「我們在全球供應鏈管理方面表現出色，從零件採購和製造到向客戶交付產品。透過將人工智慧技術整合到系統中，相信可以吸收潛在的影響並應對挑戰，而不會出現重大問題」。

川普最近在接受美國全國廣播公司採訪時聲稱，他在第一個任期內對韓國洗衣機徵收的「保障」關稅為美國創造了數千個就業機會。2018年，川普對首批從韓國進口的120萬台洗衣機徵收20%的關稅，並對其他進口洗衣機徵收50%的關稅。該計劃旨在支持美國惠而浦等國內品牌，並於2023年2月結束。

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