中資覬覦格陵蘭稀土慘碰釘子 投資8年未獲開採許可證

中資覬覦格陵蘭稀土，投資8年仍未獲採礦許可證。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普揚言買下格陵蘭後，資源豐富的格陵蘭瞬間成為全球關注話題，中國也早就覬覦島上資源，中國稀土上市公司盛和資源已在2016年以462.5萬澳元（約台幣9411萬），認購格陵蘭島1家稀土勘探與開發公司ETM（Energy Transition Minerals）12.5%股權，時隔8年仍未取得開採許可證。不僅如此，美國近期還遊說另一家格陵蘭稀土開發商，不要出售稀土項目給中國。

綜合外媒報導，格陵蘭位於北美和歐洲之間的最短航線上，稀土、油氣等資源豐富，目前已發現金礦、鑽石、銅、鈾、鐵等70多種礦物，西北部和東北部擁有豐富的石油與天然氣儲量，南部則發現了大型稀土金屬礦床，不過，油氣資源被禁止探勘。

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目前格陵蘭島主要有2家稀土勘探與開發企業是坦布里茲礦業（Tanbreez Mining）與澳洲上市公司能源轉型礦業（ETM），分別掌握坦布里茲（Tanbreez）與科瓦內灣（Kvanefjeld）兩大世界級的稀土計畫。

ETM公司持有科瓦內灣計畫的探勘權，官網顯示，該計畫各類資源量超過10億噸，包括輕稀土、重稀土、鈾、鋅等，未來可望成為西方世界最重要的關鍵稀土生產來源。

2016年9月中國盛和資源以462.5萬澳元認購ETM公司12.5%股權，成為當時的單一最大股東。根據當時簽訂的協議，在專案取得採礦證後，盛和資源可選擇收購不超過60%的專案權益。

盛和資源的控股股東為中國地質科學院礦產綜合利用研究所，後者持股比例14.06%，上級單位為自然資源部中國地質調查局。

然而，時至今日，ETM的項目仍未能獲得開採許可證。盛和資源在ETM公司的持股比例也被稀釋，截至2023年12月底為8.93%，排名第四大股東。

不僅如此，路透也披露，美國和丹麥官員去年曾遊說格陵蘭島最大稀土礦開發商Tanbreez，不要將其項目出售給與中國有關的公司。

Tanbreez礦業公司執行長巴恩斯（Greg Barnes）表示，美國官員去年兩次訪問該公司的格陵蘭島南部項目，並多次向這家資金短缺的公司傳達一個訊息，不要將大量礦藏出售給與北京有關的買家。

巴恩斯最終將Tanbreez出售給了總部位於紐約的關鍵金屬（Critical Metals）公司，接受了500萬美元（台幣1.6億）現金和價值2.11億美元（約台幣69億）的關鍵金屬公司股票，作為收購Tanbreez的條件，遠低於中國公司提出的報價。

Tanbreez賣給關鍵金屬公司的交易表明，美國官員在格陵蘭島比在非洲取得更大的成功。在非洲，美國官員一直在努力削弱中國對礦產豐富的中非銅礦帶的控制。

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