下一個數兆美元產業 黃仁勳點名了

輝達執行長黃仁勳談到自動駕駛汽車市場，預測這將是第一個價值數兆美元的機器人產業。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近向投資者傳遞一個價值數兆美元產業的訊息，預示著長期收益將會更多。

黃仁勳上週在美國拉斯維加斯舉行的CES（美國消費性電子展）上，除了提供有關輝達平台的許多更新產品，還談到特定行業，以及產業將如何使用人工智慧。在談到自動駕駛汽車市場時，黃預測這將是第一個價值數兆美元的機器人產業。

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黃仁勳指出，全球道路上有超過10億輛汽車，每年總行駛里程超過1兆英里，他並預測未來其中許多車輛將實現高度自動駕駛，他總結道：「這將是一個非常非常大的產業」。

在自動駕駛汽車領域，輝達的年收入已達50億美元（台幣1654億元），並且正在與全球各大汽車公司合作。輝達還宣布其下一代車載電腦雷神（Thor）已全面投產。Thor從感測器獲取數據，對其進行處理，然後將其轉化為駕駛資訊。這一代Thor的處理能力是其前一代的20倍，代表速度和品質的提升。

輝達為客戶提供三台用於建造和使用自動駕駛汽車的電腦：一台用於訓練人工智慧模型，另一台用於測試駕駛並產生合成數據，第三台用作汽車中的超級電腦。因此，輝達可以幫助汽車製造商完成自動駕駛汽車開發的每個階段，並且仍然是最終產品系統的主要供應商。

黃仁勳也宣布一項重大勝利：輝達剛剛簽署一項協議，幫助豐田製造下一代自動駕駛汽車。

專家也預估，2025年將成為自駕技術關鍵里程碑，Robotaxi等應用逐漸普及，帶動整個產業鏈加速成長。市場預測，自駕車產業即將迎來爆發性成長，改寫全球交通生態。

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