「別賣稀土給中國」美向格陵蘭開發商施壓

格陵蘭最大稀土開發商Tanbreez執行長巴恩斯透露，美國和丹麥官員在去年遊說該公司，不要將專案計畫出售給與中國有關的公司。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕格陵蘭最大稀土開發商Tanbreez執行長巴恩斯（Greg Barnes）透露，美國和丹麥官員在去年遊說該公司，不要將專案計畫出售給與中國有關的公司，他並補充說，公司在就開發島上關鍵礦產的資金選擇進行審查時，一直都跟華府進行定期談判。

《路透》報導，巴恩斯表示，去年2度視察格陵蘭南部計畫的美國官員多次向Tanbreez傳達一個訊息：不要將大筆礦藏出售給與北京有關的買家。

請繼續往下閱讀...

報導稱，這一舉動凸顯美國官員對丹麥領土的長期經濟興趣，早於美國當選總統川普最近幾周表示考慮收購這片土地之前。

巴恩斯最後將Tanbreez賣給總部位於紐約的Critical Metals，交易將在今年稍晚完成。Tanbreez的目標是最快在2026年，每年開採50萬噸含有深紅色稀土的礦物。

Critical Metals執行長Tony Sage告訴路透，該公司面臨很大的壓力，要求它不要向中國出售產品。他還指出，巴恩斯接受了500萬美元（約新台幣1.64億元）現金和2.11億美元（約新台幣69.4億元）的Critical Metals股票，而這遠低於中國公司的收購報價。

不過，巴恩斯表示，中國和其他方的出價並不重要，因為他們沒有明確說明如何支付。上述2位高層都未透露他們與哪些官員會面，也沒有透露提出邀約的中國公司具體名稱。

分析師說，美國的利益正在改變稀土計畫的遊戲規則，而這些計畫之前被視為是不具吸引力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法