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緊抱輝達股票11年沒賣！日男曝收益「暴漲340倍」爽賺上億元

2025/01/12 13:24

晶片大廠輝達（NVIDIA）近年來在人工智慧領域繳出好成績，股價大幅提升。（資料照，路透）晶片大廠輝達（NVIDIA）近年來在人工智慧領域繳出好成績，股價大幅提升。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片大廠輝達（NVIDIA）近年來在人工智慧領域繳出好成績，加上市場對生成式AI的需求激增，推動股價大幅提升。外媒報導，一名日本網友近日在社群平台發文分享，他持有輝達股票長達11年，買進的時候為150萬日圓（約新台幣31萬元），現在已經漲到5億日圓（約新台幣1.03億元），引發許多網友熱議。

一名日本網友近日在社群平台發文分享，他持有輝達股票長達11年，買進的時候為150萬日圓，現在已經漲到5億日圓。（翻攝自X）一名日本網友近日在社群平台發文分享，他持有輝達股票長達11年，買進的時候為150萬日圓，現在已經漲到5億日圓。（翻攝自X）

綜合日媒、韓媒報導，最近在社群媒體X上，一名日本網友發文表示，他在2013年投資150萬日圓，在當時以0.56美元的價格買了輝達股票；而在本月6日，輝達股價上漲到149.43美元，算下來，這名日本網友在11年間收益暴漲了約340倍，達到驚人的5億日圓。

該名日本網友也透露，自己只是個喜歡輝達的工程師，在10年前，他就看到輝達圖形處理器（GPU）的潛力，因此決定跟隨並長期投資輝達，不隨意拋售，他表示「輝達不僅在消費者市場領先其他公司，包括伺服器、CUDA等軟體包方面，也都是業界佼佼者，如同我親眼所見，它有潛力成為人工智慧領域的領頭羊」。

報導指出，輝達的股價在2015年之前其實還未達到1美元，自2018年開始，隨著加密貨幣市場升溫，股價才大幅上漲。2020年11月股價飆到14美元，2021年疫情期間更上升至32美元。儘管2022年9月，股價一度跌至12.52美元，但這位日本人表示他並未賣出輝達的股票，接著輝達的股價就一路上升。

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