快加油！明起汽、柴油各調漲0.5元及0.6元

台灣中油今（12日）宣布，自明（13日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕本週受沙烏地阿拉伯調漲2月銷往亞洲原油價格，及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。台灣中油今（12日）宣布，自明（13日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升28元，實際零售價格以各營業點公告為準。

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台灣中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.1元及2.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及1.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.6元及1.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.5元及0.6元。

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